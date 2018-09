Irán fegyverarzenálja fejlesztésére készül

2018. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT KDNP: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZEL MEG AKARJA BÜNTETNI AZ EURÓPÁT VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT. NE MEGHÍVÁSKÉNT ÉRTSÉK A BEVÁNDORLÓK AZ EU FÖLDKÖZI-TENGERI MÛVELETÉT JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER. A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER RÉSZT VETT AZ UNIÓ KÜLÜGYMINISZTEREINEK BÉCSI TANÁCSKOZÁSÁN. DÖMÖTÖR CSABA: A SARGENTINI-JELENTÉS CSAK NYOMÁSGYAKORLÁSI ESZKÖZ, EURÓPA JÖVÕJE AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MÚLIK. RÉTVÁRI BENCE: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JAVULTAK A MENTÉSBEN DOLGOZÓK ANYAGI KÖRÜLMÉNYEI, 2010 ÓTA 74 %-KAL TÖBB JUT A METÕSZOLGÁLATOKHOZ. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. VARGA-DAMM ANDREA: A JOBBIK TOVÁBBRA IS KIÁLL A FÉRFIAK 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁNI NYUGDÍJAZÁSA MELLETT. OKTÓBERTÕL 3500 FT-RA DRÁGUL A 10 NAPOS AUTÓPÁLYA-MATRICA, JANUÁRTÓL PEDIG AZ E-ÚTDÍJ 5,8 SZÁZALÉKKAL. KANCELLÁRIAMINISZTER: AZ ISKOLAKEZDÉSRE TEKINTETTEL MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZTEK AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ CSALÁDTÁMOGATÁSOK. MAGYAR POSTA: MINDEN ISKOLÁBA IDÕBEN MEGÉRKEZTEK A TANKÖNYVEK. A FELSÕOKTATÁSBA JELENTKEZÕK 40 SZÁZALÉKÁNAK NINCS NYELVVIZSGÁJA ÍRJA A MAGYAR HÍRLAP. BURÁNY BÉLA, A MENTÕSZOLGÁLAT VOLT FÕIGAZGATÓJA VÁLTHATJA ZACHER GÁBORT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁNAK VEZETÕI POSZTJÁN NÉPSZAVA. CSEH KORMÁNYFÕ: A DÉL-EURÓPAI ÁLLAMOKNAK NEM SZABAD MENEKÜLTEKET FOGADNIA, AZ ÉSZAK-AFRIKAI ÁLLAMOKKAL TÁRGYALNI KELL. 2019-BEN ELINDUL A GÁZSZÁLLÍTÁS A HORVÁT-MAGYAR ÖSSZEKÖTÕ VEZETÉKEN MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER DUBROVNIKBAN. NEGATÍVRA RONTOTTA OLASZORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ DEVIZAADÓS-BESOROLÁSÁNAK KILÁTÁSÁT AZ EDDIGI STABILRÓL A FITCH RATINGS. TÖBB EZER EMBER GYÛLT ÖSSZE A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, HOGY TÜNTESSEN AZ IDEGENELLENESSÉG ELLEN. MEGHALT OLEKSZANDR ZAHARCSENKO KELET-UKRAJNAI SZEPARATISTA VEZETÕ EGY DONYECKI KÁVÉHÁZI ROBBANÁSBAN INTERFAX. A DONYECKI SZAKADÁR TERÜLETEN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK ZAHARCSENKO HALÁLA MIATT. AZ OROSZ NYOMOZÓ BIZOTTSÁG NEMZETKÖZI TERRORCSELEKMÉNY CÍMÉN INDÍTOTT ELJÁRÁST ZAHARCSENKO HALÁLÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. LANDOLÁS KÖZBEN GYULLADT KI EGY SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP SZOCSIBAN, 18-AN MEGSÉRÜLTEK. DRÁGUL AZ ÁRAM ÉS A GÁZ TÖRÖKORSZÁGBAN, AZ ORSZÁG FIZETÕESZKÖZÉNEK 42 SZÁZALÉKOS GYENGÜLÉSE MIATT. BÚCSÚT VETT JOHN MCCAIN SZENÁTROTÓL AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS A WASHINGTONI CAPITOLIUMBAN. EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULTAK AZ AMERIKAI-KANADAI SZABADKERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK. MIKE POMPEO: AZ IDLÍB ELLENI OFFENZÍVA FOKOZNÁ A MÁR ÍGY IS SÚLYOS KONFLIKTUST. JUNCKER: BRÜSSZEL VÁMEMELÉSSEL VÁLASZOL, HA WASHINGTON NÖVELI AZ EU-BAN GYÁRTOTT GÉPJÁRMÛVEK VÁMJÁT. LENGYELORSZÁG IDEIGLENESEN VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉST A DECEMBERI KATOWICEI KLÍMA-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT. TÖBB EU-KÜLÜGYMINISZTER AGGÁLYOSNAK TARTJA A SZERBIA ÉS KOSZOVÓ KÖZÖTTI HATÁROK KIIGAZÍTÁSÁNAK TERVÉT. ROBBANÁS TÖRTÉNT, ÉS TÛZ ÜTÖTT KI EGY BAJORORSZÁGI OLAJFINOMÍTÓBAN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. A BÍRÓSÁG ELTILTOTTA LULA DA SILVA VOLT BRAZIL ELNÖKÖT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON VALÓ INDULÁSTÓL. HELYREÁLLÍTOTTÁK A LÉGNYOMÁST A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSON, MELYNEK EGYIK MODULJÁN HAJSZÁLREPEDÉS KELETKEZETT. SZINGAPÚRBAN ÍRHATJA ALÁ A VILÁG LEGNAGYOBB KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSÁT A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK SZÖVETSÉGÉNEK TÍZ TAGÁLLAMA. SZÖUL KÜLÖNMEGBÍZOTTAT KÜLD PHENJANBA AZ ÚJABB KOREA-KÖZI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉHEZ. 63 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SPINDLER BÉLA, JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. TÖBB NYUGATI MEGYÉRE MÁSODFOKÚ, BÁCS-KISKUN, HEVES ÉS NÓGRÁD MEGYÉRE ELSÕFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI A HEVES ZIVATAROK MIATT AZ OMSZ. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KECSKEMÉTEN, EGY EMBER MEGHALT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A VAS MEGYEI ZALALÖVÕNÉL, A BALESETBEN KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ÉS MEGHALT EGY MOTOROS BUDAPESTEN, AZ EGRESSY ÚTON. BELEFULLADT EGY DUNAVARSÁNYI HORGÁSZTÓBA EGY FÉRFI, A HOLTESTÉRE RÖVIDDEL A KERESÉS UTÁN TALÁLTAK RÁ. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI AZ EGYIK ZALAEGERSZEGI TÓBA DOBTA KUTYÁJÁT, MIUTÁN EGY SÚLYTÁRCSÁT KÖTÖTT AZ ÁLLAT NYAKÁRA. SEGÍTSÉGET KÉR A KÕBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT A DROGHELYZET MIATT: TOVÁBBRA IS GYAKORI A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT A KÖZTERÜLETEKEN.