Irán elsőszámú vezetője betarthatatlan feltételt szabott az amerikaiakkal való együttműködésre

2025. november 03., hétfő 14:00 | MTI
Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint Irán mindaddig nem tud együttműködni az Egyesült Államokkal, amíg Washington Izraelt támogatja, és katonai bázisokat tart fenn a Közel-Keleten.

"Az amerikaiak időnként azt jelzik, hogy szeretnének együttműködni Iránnal. De az együttműködés mindaddig nem lehetséges, amíg az Egyesült Államok támogatja az elátkozott cionista rezsimet, amíg katonai támaszpontokat tart fenn, és beavatkozik a térség ügyeibe" - mondta Ali Hamenei ajatollah hétfőn az állami média jelentése szerint.

Donald Trump amerikai elnök októberben úgy nyilatkozott, hogy Washington kész megállapodni Iránnal, ha Teherán is nyitott erre.

"Mi készen állunk, amikor Önök is készen állnak, ez lesz Irán eddigi legjobb döntése, ez meg fog történni" - mondta Trump a megállapodás lehetőségéről Iránnal.

Teherán és Washington több tárgyalást is tartott az iráni atomprogramról, mielőtt júniusban Irán és Izrael 12 napos háborút vívott egymással, amelybe az Egyesült Államok is bekapcsolódott, és csapásokat mért iráni atomlétesítményekre. A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

