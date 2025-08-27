Keresés

2025. 08. 27. Szerda
Külföld

Irán elítélte Ausztráliát nagykövete kiutasítása miatt

2025. augusztus 27., szerda 10:01 | MTI

Az iráni külügyminisztérium elítélte Ausztráliának azt a keddi döntését, amellyel kiutasította nagykövetét az országból, ami szerinte indokolatlan és ellentétes a kétoldalú hagyományokkal.

  • Irán elítélte Ausztráliát nagykövete kiutasítása miatt

Az iráni nagykövet és három munkatársának kiutasítását Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden, miután az ausztrál belföldi hírszerzés, az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet (ASIO) felfedte: az iráni kormány állt a decemberben a melbourne-i Addas Israel zsinagóga, illetve októberben egy Sydney-i zsinagóga elleni támadás mögött.

Anthony Albanese közölte azt is, hogy a teheráni ausztrál nagykövetség felfüggesztette működését, és minden diplomata biztonságban van egy harmadik országban.

Az iráni külügyminisztérium felszólította Ausztráliát, hogy vizsgálja felül "rossz döntését", és arra figyelmeztetett, hogy Teherán válaszintézkedéseket hozhat.

A mostani az első alkalom a második világháború óta, hogy Ausztrália kiutasított egy nagykövetet - nyilatkozta Penny Wong ausztrál külügyminiszter, aki azonban megjegyezte, hogy országa továbbra is fenntart bizonyos diplomáciai csatornákat Teheránnal. Egyben arra kérte az ausztrálokat, hogy ne utazzanak Iránba, és felszólította a perzsa államban tartózkodó összes ausztrált, hogy lehetőség szerint azonnal hagyják el az országot.

MTI

Kapcsolódó tartalmak

A Barátság elleni támadás „véletlenül

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

 A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi ukrán támadás egy olyan központot ért, ahonnan többfelé továbbítható az orosz energiahordozó. A barátság mégis megmaradt a németekkel és még egy érintett országgal, amellyel Ukrajna nem akarna ujjat húzni – csak a Kijevvel amúgy is ellentmondásos viszonyban álló Magyarország és Szlovákia érdekei sérültek. A történet nem emlegetett szereplői közül az egyik vélhetően örült a „csendnek”, amelyet cikkünk most megtör.
