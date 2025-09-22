Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Tömegpusztító fegyvert kell gyártani az iráni honatyák egy része szerint

2025. szeptember 22., hétfő 17:15 | MTI
atomfegyver Irán fegyverkezés

Iráni parlamenti képviselők tucatjai követelik, hogy az ország gyártson saját atomfegyvert az Izraellel kialakult katonai feszültség miatt - derül ki abból a levélből, amelyet a képviselők a nemzetbiztonsági tanácshoz intéztek. A politikusok szerint a lépésre Izrael külpolitikája miatt van szükség.

Az iráni sajtóban hétfőn ismertetett levélben a 290 fős parlament 71 tagja az ország védelmi doktrínájának felülvizsgálatát kéri "a megváltozott közel-keleti biztonsági helyzet miatt".

A teheráni vezetés eddig következetesen azt hangsúlyozta, hogy az ország vallási okokból nem törekszik atomfegyver kifejlesztésére.

Az Iszlám Köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah egyik fatvája (iszlám vallásjogi döntése) megtiltja tömegpusztító fegyver gyártását és bevetését.

A képviselők szerint azonban a helyzet mostanra megváltozott, Izrael "az őrület határára jutott", és a nemzetközi jogi kötelezettségekre fittyet hányva támad másokat. Úgy vélekedtek, hogy

az elrettentést szolgáló atomfegyverek nem sértenék az említett fatvát.

Júniusban Izrael egy 12 napos hadművelet során az Egyesült Államokkal közösen iráni atomlétesítményekre mért csapásokat. A Nyugat szerint a teheráni vezetés atomfegyver építésére törekszik, ezt Irán következetesen tagadja.

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Parlamenti határozati javaslat indul Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

