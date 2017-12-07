2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Intifádát hidet a Hamasz Trump döntése miatt

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 11:36, frissítve: csütörtök 11:55

Trump kalapácsa lecsapott a Közel-Keleten

Hír TVTrump kalapácsa lecsapott a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának

Hír TVAz Egyesült Államok elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának

Hadüzenetnek nevezte a radikális iszlamista Hamasz Donald Trump amerikai elnök döntését, miszerint az Egyesült Államok immár Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának, és azt tervezi, hogy odaköltözteti a nagykövetségét Tel-Avivból. A szervezet politikai vezetője péntektől újabb intifádát hirdetett. A Hamasz szerint csakis úgy lehet megbirkózni az Egyesült Államok támogatását élevező cionista politikával, ha új intifáda indul a megszállás ellen, és dicséretes ellenállás kezdődik vele szemben.

 

 

Hír TVvissza a címlapra
JeruzsálemHamászIzraelDonald Trump

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

2

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

3

Hír TV

Napirend előtt Szél Bernadettnek: „Ön sosem képes befogni a száját”

4

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben

5

Hír TV

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

6

Hír TV

„Borsod meg van halva”