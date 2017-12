Intifáda: összecsaptak a palesztin tüntetők az izraeli rendőrökkel

SOROS GYÖRGY: A KORMÁNY NEM A KÖZ JAVÁT, CSAK SAJÁT HATALMI ÉS ANYAGI ÉRDEKEIT TARTJA SZEM ELÕTT, A "SOROS-TERV" ELLENI PROPAGANDAKAMPÁNY KUDARCOT VALLOTT. VONA GÁBOR: KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK ÉS AZT SEM ZÁRJUK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJUK AZ EMBEREKET - EGYENESEN. IDÉTLENKEDÉSNEK TARTJA VONA GÁBOR KIÁLLÁSÁT KOCSIS MÁTÉ; A FIDESZ EGYKORI KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA REMÉLI, HOGY MINDENKI EL TUD INDULNI A 2018-AS VÁLASZTÁSOKON. HA TÜNTETÉST SZERVEZNE A JOBBIK AZ ÁSZ ÕKET ELLEHETETLENÍTÕ DÖNTÉSE MIATT, A MOMENTUM TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL KIÁLLNA A LEGNAGYOBB ELLENZÉKI PÁRT MELLETT. HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ: AZT SZERETNÉNK, HOGY MINÉL ELÕBB TISZTÁZÓDJON A HELYZET ÉS HOGY ILYEN KONCEPCIÓS PER JELLEGÛ ELJÁRÁSOK NE FORDULJANAK ELÕ MAGYARORSZÁGON. EGYÜTT: SZABOLCSBAN VÁLASZTÁSI CSALÁSRA KÉSZÜL A FIDESZ. LÖVEI CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ: A KORMÁNY A VOKSOKÉRT CSERÉBE NYUGDÍJBAN RÉSZESÍTI A MAGYARORSZÁGRA BEJELENTETT, VALÓJÁBAN UKRAJNÁBAN ÉLÕ EMBEREKET. VÉGE AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGÉNEK; ÉLÕ ADÁSBAN RÚGTA KI SZIGETVÁRI VIKTOR KARÁCSONY GERGELYT, AKIT AZZAL VÁDOL, HOGY LEPAKTÁLT AZ MSZP-VEL. KARÁCSONY GERGELY TAGADJA, HOGY AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LENNE ÉS HOGY TÁRGYALT VOLNA MOLNÁR GYULÁVAL. AZ UTALVÁNYOK MIATT SEMMILYEN LEVÉLKÜLDEMÉNYT NEM VISZNEK KI A POSTÁSOK - RTL KLUB; A MAGYAR POSTA MÁR NOVEMBER KÖZEPÉN KORLÁTOZTA A NEM SZERZÕDÉSES ÜGYFELEK CSOMAGFELADÁSÁT. RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: BÁRMELYIK PILLANATBAN ÖSSZEOMOLHAT A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS, A MENTÕSZOLGÁLAT A MÛKÖDÕKÉPESSÉGE HATÁRÁN VAN. AZ LMP SZERINT A PAKSI BÕVÍTÉS AZ ÉVSZÁZAD LEGROSSZABB ÜZLETE. UNGÁR PÉTER, ELNÖKSÉGI TAG: A ROSZATOM HONLAPJÁN ELÕBB ÉRTESÜLHETÜNK A MAGYAR ÁLLAM PAKS II.-HÖZ KAPCSOLÓDÓ SZERZÕDÉSEIRÕL, MINT AHOGY ARRÓL A KORMÁNY TÁJÉKOZTAT. ELBOCSÁTJA MAGYARORSZÁGI ALKALMAZOTTAINAK 1%-ÁT, 140 DOLGOZÓT A GENERAL ELECTRIC - TUDTA MEG A MAGYAR NEMZET; A LEGTÖBB MUNKAHELY A VERESEGYHÁZI TELEPHELYEN SZÛNIK MEG. VÁDEMELÉST JAVASOL A MAGYAR NEMZETI ARCVONAL ÜGYÉBEN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, A HUNGARISTA SZERVEZET ELLENI NYOMOZÁS SORÁN 17 EMBERT GYANÚSÍTOTTAK MEG. MA KEZDÕDÖTT A HARMADIK IZRAEL ELLENI PALESZTIN FELKELÉS, A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATJA AZ ÚJABB INTIFÁDÁT. MIKÖZBEN A HAMÁSZ AZ AMERIKAI ELNÖK JERUZSÁLEMET ELISMERÕ NYILATKOZATA MIATT TILTAKOZÓ MEGMOZDULÁSOKAT HIRDETETT, AZ IZRAELI HADSEREG MEGERÕSÍTETTE CISZJORDÁNIAI EGYSÉGEIT. A GÁZAI ÖVEZETBEN, CISZJORDÁNIÁBAN ÉS JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK. BREXIT: GARANTÁLTAK A BRIT KILÉPÉSIG ÉRKEZÕ KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAI, ERRÕL IS INTÉZKEDIK A BRIT KILÉPÉSRÕL BRÜSSZELBEN VÉGLEGESÍTETT MEGÁLLAPODÁS. ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ MEGKEZDHETIK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT NÉMETORSZÁGBAN; HA NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNI, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK. MARTIN SCHULZ: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT. MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, VÁLTJA A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MOSZKVA KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNY FENNTARTÁSÁRÓL. AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT. HÚSZ HÁZ LEÉGETT DÉL-KALIFORNIÁBAN ÉS 23 EZER HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT; MÁR TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI. VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT. AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT. VÁDAT EMELTEK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN, AZ ELKÖVETÕ AKÁR ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ. BÁZISOLAJJAL ÜZLETELÕ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV; A GYANÚSÍTOTTAK 260 MILLIÓ FORINT JÖVEDÉKI ADÓT NEM FIZETTEK MEG AZ ÁLLAMNAK. ELSODORT EGY AUTÓ KÉT BABAKOCSIT A FÕVÁROS X. KERÜLETÉBEN; AZ EGYIK KISGYEREK KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT A BALESETBEN, A MÁSIKNAK NEM ESETT BAJA. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A BENZINÉRT UGYANANNYIT KELL FIZETNÜNK, MINT EDDIG.