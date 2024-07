Intézkedés közben hasba lőttek egy görög határrendészt

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Újabb fejlesztés indult el a Gondosóra programban Ingyenesen hívható zöldszámot hozott létre a kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a Gondosórára, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a regisztrációt - közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebookon. A Weight kapta az 56. Kékszalag KPMG Fair Play Díját A szombat délutáni díjátadóval zárult az idei 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj és a hozzá köthető vízi és parti programsorozatot és vitorlásversenyeket összekötő Balaton-parti fesztivál. Az abszolút győztes Raiffeisen Fifty-Fifty katamarán csapata mellett elismerésben részesült a leggyorsabb egytestű hajó, a legjobb női csapat, a legidősebb és legfiatalabb versenyző, és a több mint 30 hajóosztály legjobbjai.