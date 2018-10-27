2018. október 27.,
szombat, Szabina napja

Internálótáborokkal akadályozzák meg a merényleteket

Hír TV

2018. október 27., szombat 11:25

Az afganisztáni parlamenti választások előtti kampány helyi sajátosságairól lesz szó, valamint arról is, hogy miért van rend a muszlimok lakta északnyugat-kínai Hszincsiang tartományban. Ezt követően az autózásé a főszerep, Dél-Koreában a taxisok megélhetését veszélyezteti egy új applikáció, Japánban pedig az idősödő társadalom újabb kihívása a nyugdíjas autóvezetők egyre növekvő száma.

Ezekről lesz szó az Ázsiában 12.30-tól.

(Kezdőkép: economist.com)

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