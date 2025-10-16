Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak

2025. október 16., csütörtök 09:09 | MTI
India Oroszország Donald Trump orosz olaj bejlentés

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy India rövid időn belül leállítja az orosz kőolaj vásárlását. Az elnök a Fehér Házban tartott tájékoztatón Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva közölte: „Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból.”

  • India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak

Trump szerint a vásárlások kivezetése egy átmeneti időszakot igényel, ami már megkezdődött. Az amerikai elnök üdvözölte a döntést, mivel szerinte az orosz olajvásárlás segíti Oroszországot a háború folytatásában. Hozzátette,

a célja, hogy Kínánál is elérje ugyanezt.

Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy

a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.

Az elnök kijelentette, hogy egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy

a háború "nem vet jó fényt" az orosz államfőre,

mert azt az erőviszonyok alapján "egy hét alatt meg kellett volna nyernie". "Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem" - fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.

Az amerikai elnök egyben arra is rámutatott, hogy

a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő "gyűlölet" akadálya a rendezésnek.

Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte, hogy felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency - CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen. Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni.

"Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet"

- fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.

További híreink

Fény derült Fodor Rajmund szerelmi viszonyának titkára!

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Értékes dolog tűnt el az elhunyt Pécsi Ildikó kertjéből: itt találták meg – fotó!

Sokkoló fotó jelent meg az egykori nagyhatalmú zuglói politikusról

Kihívója akadt a Lidlnek és az Aldinak: az árak is jobbak az új üzletláncnál

Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt

A magyar válogatott új hősére a portugálok után a bajnokság legjobb csapata vár

Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere

További híreink

Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere

Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár
2
A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó
3
Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó
4
Exkluzív élő közvetítés: MÁÉRT - Orbán Viktor és Semjén Zsolt beszéde + videó
5
Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere
6
Tisza Párt: ahol a jelöltek csak kólásdobozok + videó
7
Kegyetlen gyilkosság 103 ezer forintért: 10 és fél évet kapott a 16 éves fiú + videó
8
Amikor a két lázadó találkozik: Orbán Viktor és Donald Trump csúcsa
9
Hadüzenet a drogmaffiának: Totális háborút indított a kormány a kábítószer ellen + videó
10
Miközben Brüsszel tiltaná, mi betároltuk: másfél évnyi gáz biztosítja a magyarok melegét! + videó

Legfrissebb híreink

Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

 Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés – így reagált a miniszterelnök közösségi oldalán a Tisza Párt legújabb nyugdíjasokat érintő tervére.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Hamász időt kér

A Hamász időt kér

 Újabb két túsz holttestét adta át a Hamasz Izraelnek Gázában. A terrorszervezet katonai szárnya közölte, hogy törekszik a békemegállapodás betartására, így a holttestek átadására is, Gázában azonban nincs speciális felszerelés ahhoz, hogy kiemeljék azokat a romok alól.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!