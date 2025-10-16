India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak

Megosztás itt:

Trump szerint a vásárlások kivezetése egy átmeneti időszakot igényel, ami már megkezdődött. Az amerikai elnök üdvözölte a döntést, mivel szerinte az orosz olajvásárlás segíti Oroszországot a háború folytatásában. Hozzátette,

a célja, hogy Kínánál is elérje ugyanezt.

Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy

a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.

Az elnök kijelentette, hogy egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy

a háború "nem vet jó fényt" az orosz államfőre,

mert azt az erőviszonyok alapján "egy hét alatt meg kellett volna nyernie". "Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem" - fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.

Az amerikai elnök egyben arra is rámutatott, hogy

a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő "gyűlölet" akadálya a rendezésnek.

Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte, hogy felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency - CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen. Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni.

"Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet"

- fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.