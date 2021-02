Íme, a liberális nyelvújítás újabb eredményei

A Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust „gender inkluzív” kifejezések használatát szorgalmazza, hogy véletlenül se essenek az alkalmazottai a transzfóbia bűnébe – írja a Mail Online.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A dolgozóknak kiadták, hogy ezentúl a szülőanya kifejezés helyett a „szülő” szófordulat alkalmazandó. Emellett az anyatej elnevezést sem tartják megfelelőnek, így annak helyébe az „emberi tej” kifejezés kerülne, hogy ne érezzék magukat sértve a transz emberek.

A Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust Nagy-Britanniában elsőként hajt végre ilyen radikális formális „reformot” a szülészeten, amelynek az új elnevezése „perinatális (szülés időszaka körüli) szolgáltatások”.

A további változtatások közé tartozik a „nő” szó helyettesítése a „nő vagy személy” kifejezéssel, az „apa” kifejezés pedig a „szülő”, „társszülő” vagy „második biológiai szülő” kifejezésre cserélendő a körülményektől függően.

A Mail Online egy kis szótárat is csatolt a cikkéhez, amelyben megismerhetjük az összes új kifejezést:

Régi szó – Új kifejezés

Breastfeeding – Breast/chestfeeding

Breastmilk – Human milk or breast/chestmilk or milk from the feeding mother or parent

Her – May need to use 'them' or 'their' when replacing 'woman' with 'woman or person'

Maternal – 'Maternal and parental' or 'maternal/parental'

'Maternal' or 'maternity' – Maternity' or 'perinatal' (this acknowledges that 'Maternity' sometimes refers to terminology which it is not possible for BSUH to change at present)

Maternal consent – Informed consent

'Maternal notes' or 'maternity notes' – 'Hand held notes' or 'Antenatal/Labour and Birth Care/Postnatal Care Record'

'Mother/s' – 'Mother/s or birthing parent/s' or 'mothers and birthing parents'

She – May need to use 'they' when replacing 'woman' with 'woman or person'

'Woman' – 'Woman or person'

Mandiner