Ima az esőért – Országos katasztrófa fenyegeti Iránt

Az újság vasárnapi vezércikkje úgy fogalmaz, hogy "megkezdődött a visszaszámlálás az országos katasztrófa előtt".
A fővárosban, Teheránban és az ország központi tartományaiban a víztározók szintje már az úgynevezett "halott volumenre" csökkent,
vagyis amikor az ott tárolt vizet már már nem lehet hasznosítani. A cikk szerint az országban hamarosan a talajvízkészletek teljes összeomlása és ezzel pusztító aszály fenyeget.
Az iráni energetikai miniszter arról számolt be, hogy
az ország több részén, köztük a fővárosban is le fogják állítani esténként a vízszolgáltatást, amelyet csak reggelente fognak visszakapcsolni.
A lakosságot felszólították, hogy víztartályokkal, szükség esetén a fürdőkádban gyűjtött vízzel, illetve szivattyúkkal ellensúlyozza a szolgáltatáskiesést.
Maszúd Peszeskján iráni elnök a héten a vízszolgáltatás drasztikus korlátozására figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem lenne csapadék.
Tartós aszály esetén felvetette egyben a 15 milliós Teherán lakosainak kiköltöztetését is.
