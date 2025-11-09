Ima az esőért – Országos katasztrófa fenyegeti Iránt

Megosztás itt:

Az újság vasárnapi vezércikkje úgy fogalmaz, hogy "megkezdődött a visszaszámlálás az országos katasztrófa előtt".

A fővárosban, Teheránban és az ország központi tartományaiban a víztározók szintje már az úgynevezett "halott volumenre" csökkent,

vagyis amikor az ott tárolt vizet már már nem lehet hasznosítani. A cikk szerint az országban hamarosan a talajvízkészletek teljes összeomlása és ezzel pusztító aszály fenyeget.

Az iráni energetikai miniszter arról számolt be, hogy

az ország több részén, köztük a fővárosban is le fogják állítani esténként a vízszolgáltatást, amelyet csak reggelente fognak visszakapcsolni.

A lakosságot felszólították, hogy víztartályokkal, szükség esetén a fürdőkádban gyűjtött vízzel, illetve szivattyúkkal ellensúlyozza a szolgáltatáskiesést.

Maszúd Peszeskján iráni elnök a héten a vízszolgáltatás drasztikus korlátozására figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem lenne csapadék.

Tartós aszály esetén felvetette egyben a 15 milliós Teherán lakosainak kiköltöztetését is.

Fotó: Shutterstock