Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ima az esőért – Országos katasztrófa fenyegeti Iránt

2025. november 09., vasárnap 14:53 | MTI
katasztrófa vízhiány Irán

A vízhiány Iránban újabb drámai mértéket ért el, az ország több víztározója az állami Ettelaát napilap szerint a teljes kiszáradás előtt áll.

  • Ima az esőért – Országos katasztrófa fenyegeti Iránt

Az újság vasárnapi vezércikkje úgy fogalmaz, hogy "megkezdődött a visszaszámlálás az országos katasztrófa előtt".

A fővárosban, Teheránban és az ország központi tartományaiban a víztározók szintje már az úgynevezett "halott volumenre" csökkent,

vagyis amikor az ott tárolt vizet már már nem lehet hasznosítani. A cikk szerint az országban hamarosan a talajvízkészletek teljes összeomlása és ezzel pusztító aszály fenyeget.

Az iráni energetikai miniszter arról számolt be, hogy

az ország több részén, köztük a fővárosban is le fogják állítani esténként a vízszolgáltatást, amelyet csak reggelente fognak visszakapcsolni.

A lakosságot felszólították, hogy víztartályokkal, szükség esetén a fürdőkádban gyűjtött vízzel, illetve szivattyúkkal ellensúlyozza a szolgáltatáskiesést.

Maszúd Peszeskján iráni elnök a héten a vízszolgáltatás drasztikus korlátozására figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem lenne csapadék.

Tartós aszály esetén felvetette egyben a 15 milliós Teherán lakosainak kiköltöztetését is.

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Akkor erről ennyit!

Trump-Orbán találkozó: Ezt írja a nemzetközi sajtó

A Fehér Ház különleges videót tett közzé Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek

A Lidl terméke aranyat érhet ősszel, a 3 részes szett csak 1499 forint

Lemondásra szólította fel Pikó Andrást a józsefvárosi Fidesz

További híreink

Lemondásra szólította fel Pikó Andrást a józsefvárosi Fidesz

Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
3
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
4
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
5
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek
6
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
7
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
8
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
9
Az olasz baloldal szerint Európát akarja megosztani Donald Trump a Magyarországnak adott mentességgel + videó
10
A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

 A több mint egy évszázadra visszanyúló hagyománynak megfelelően gyászünnepséggel emlékeztek meg vasárnap Londonban az első világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!