Külföld

Ima a békéért a római Colosseumban

2025. október 28., kedd 19:59 | MTI
ima békepárti oldal XIV. Leó pápa

Elég a háborúból, a világ békére szomjazik, igazi megbékélésre - jelentette ki XIV. Leó pápa a világ egyházi vezetőivel tartott közös békeimán, amelyet a római Colosseumban tartottak kedden.

  • Ima a békéért a római Colosseumban

Hangoztatta, "elég a háborúból: ezt kiáltják a szegények és a világ egésze".

"A háború soha nem lehet szent, csakis a béke szent, mivel Isten akarja"

- mondta XIV. Leó. Hozzátette, Isten nevét nem lehet háborúkba sodorni.

"Nincsen szükség ordított szavakra, hivalkodó magatartásra, Isten teremtményeivel szemben használt vallási jelszavakra. Bízunk benne, hogy az ima megváltoztatja a népek történelmét"

- mondta a pápa.

A katolikus egyházfő olasz nyelven mondott beszédében hangoztatta, hogy a mai világnak olyan emberekre van szüksége, akik a békéért cselekednek.

"Fegyvertelen" és "lefegyverző" békét sürgetett, amely kifejezéseket első alkalommal a pápai beiktatásakor tartott beszédében használta májusban.

XIV. Leó Isten közbelépését kérte a béke megteremtéséért, hogy "valóra váljon az, ami az emberek számára lehetetlennek tűnik".

A pápa a világvallások vezetőivel a Colosseumban tartott közös békeimát, ami a Szent Egyed katolikus közösség Merni a békét című római konferenciáját zárta le.

A pápát a Colosseum bejáratánál a Szent Egyed közösség alapítója, Andrea Riccardi, a közösség jelenlegi elnöke , Marco Impagliazzo és a római főpolgármester, Roberto Gualtieri fogadta.

Az ókori amfiteátrum részben fedett színpadán XIV. Leó és más keresztény egyházak és közösségek vezetői foglaltak helyet, a többi vallás képviselője a Colosseum közelében imádkozott.

Az imádságok után az összes vallási vezető együtt vonult a keresztény császárnak, Constantinusnak a Colosseum mellett álló diadalívéig, ahol gyertyákat gyújtottak a békéért. A gyertyák fénye a világosságot jelképezte a háborúk keltette sötétségben.

A Colosseumban a pápával közösen imádkozott Antonij volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarkátus Külkapcsolatok Osztályának vezetője.

A diadalívnél felállított, a békét idéző világoskék színű színpadon XIV. Leó pápa mellett II. Tavadrosz kopt pápa foglalt helyet, Sahak Masalján konstantinápolyi örmény apostoli pátriárka, Thabo Makgoba fokvárosi érsek, III. Mar Awa katolikosz, a Keleti Asszír Egyház pátriárkája, a káldok bagdadi pátriárkája, Raphael Louis Sako bíboros. A találkozón többek között részt vett Ahmed et-Tajeb, az egyiptomi al-Azhar mecset nagyimámja, Mohammad Ali Abtahi iráni teológus, Dionysius Jean Kavak, a damaszkuszi szír-ortodox patriarkátus érseke, Pinchas Goldschmidt, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke, Henrik Stubkjaer, a Luteránus Világszövetség elnöke, Matteo Zuppi, az Olasz Püspöki Kar elnöke, a nemzetközi vallási, politikai, kulturális élet képviselői, valamint a hirosimai túlélők szövetségének tagjai.

Felsorolták a háború, erőszak, terrorizmus pusztította térségeket: Afganisztán, Kolumbia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia, Szomália, Haiti, Líbia, Mexikó, Mianmar, Mozambik északi része, Nigéria, a Száhel övezet, Szudán és Dél-Szudán. Békét sürgettek Ukrajnában, a Szentföldön és a Közel-Keleten. Megemlítették az Amerikai Egyesült Államokat, ahol könnyű fegyverekkel okoznak mészárlást. Megemlékeztek a menekültekről, az elrabolt túszok szabadon engedését kérték, valamint bölcsességet és bátorságot a politikai vezetők számára.

Felszólalt Omer Malla Ali szudáni menekült, 31 éves orvos.

Sara Liberati olasz kislány felolvasta a Szent Egyed közösség 2025-ös békefelhívását.

Fotó: XIV. Leó pápa (k) és vallási vezetők társaságában a békéért tartott vallásközi imatalálkozón a római Colosseumban 2025. október 28-án, a Szent Egyed (Sant’Egidio) közösség Nemzetközi párbeszéd- és imatalálkozó a békéért című rendezvényének zárónapján. MTI/EPA-ANSA/Giuseppe Lami

