Ilyen sem volt még: felesküdött Rajoy utódja, csak nem a Bibliára

Pártja korrupciós botrányai miatt kellett távoznia a spanyol miniszterelnöknek. Mariano Rajoy ellen a szocialista Pedro Sánchez nyújtott be bizalmatlansági indítványt, amit pénteken a madridi parlament nagy többséggel el is fogadott. Ez azt jelentette, hogy Rajoy-nak távoznia kellett, helyébe pedig automatikusan az indítványban lehetséges utódként megjelölt Sánchez lépett, aki szombaton délelőtt VI. Fülöp spanyol király jelenlétében le is tette a hivatali esküt.

A 46 éves közgazdász korábban az Európai Parlamentben és az ENSZ-ben is dolgozott. Megbízatásának két éve alatt legfontosabb feladata a spanyol gazdaság megszilárdítása, illetve a katalán autonómiakérdés rendezése lesz.

„Épp most alakult meg egy új spanyol kormány, 2019-ben pedig általános választások lesznek. A helyzet nagyon bonyolult. Nem hiszem, hogy teljesen feloldják a 155-ös cikkelyt, és nem hiszem azt sem, hogy visszakapjuk azt a mértékű autonómiát, ami október 1-e előtt volt” – utalt egy tanárnő arra, hogy a 2017. október 1-i függetlenségi népszavazás után vonták meg a tartomány önrendelkezési jogait.

jSokan kételkednek abban, hogy Sánchez mekkora erőt tud majd képviselni a rendelkezésére álló időben. Ugyan a szocialista párt a maga 133 évével történelminek mondható, a közvélemény az elmúlt években kiábrándult mindkét nagy pártból, a konzervatívokból és a szocialistákból is, és inkább a kisebb, fiatalosabb pártkezdeményezésekhez, a baloldali Podemoshoz, illetve a jobboldali Ciudadanoshoz csatlakoztak.

A szocialisták a parlamentben sem képviselnek nagy erőt, a 350-fős képviselőházban ugyanis mindössze 84 képviselőjük ül.