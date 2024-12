Ilyen a kárpátaljai magyar katona karácsonya a fronton

Megosztás itt:

Traski Viktor ungvári matematikus, a munkácsi 128. önálló hegyi rohamdandár tüzére, önkéntesként vonult be a hadseregbe a háború kitörése után. Több mint ezer napot töltött már a fronton, a déli és keleti területeken is harcolt, jelenleg Zaporizzsja megyében állomásozik. Elmondása szerint a hadseregben nem lehet előre tervezni, így a karácsony helyszíne is bizonytalan. Legszívesebben otthon, családjával töltené az ünnepeket.

2022-ben egy hideg, sötét pincében töltötte a karácsonyt, minimális tisztálkodási lehetőséggel. Egy egyszerű saláta volt az ünnepi vacsora. Tavaly már jobb körülmények között, egy fűtött épületben ünnepelhetett. Fényfüzérekből karácsonyfát készítettek, és hagyományos ételekkel, valamint ukrán karácsonyi énekekkel próbálták megidézni az ünnepi hangulatot.

Egy ajándékcsomagot is kaptak Magyarország Ungvári Főkonzulátusától.

Elmondása szerint az ukrán ünnepek idején az orosz csapatok általában fokozzák a harci cselekményeket. Viktor története jól példázza a kárpátaljai magyar katonák helyzetét, akik az országért harcolnak, és a karácsonyt is a fronton, családjuktól távol töltik.

