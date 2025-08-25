Illegális cigarettagyárra bukkant a román rendőrség az erdélyi Szeben megyében

Megosztás itt:

A DIICOT hétfői tájékoztatása szerint a cigarettagyártásra specializálódott bűnbandát 24 és 55 év közötti tagok alkotják. Hét közülük ukrán állampolgár, ketten pedig kettős állampolgárok, egyikük magyar és ukrán, a másik moldovai és román állampolgársággal rendelkezik. A DIICOT iasi-i (jászvásári) területi kirendeltsége augusztus 23-án őrizetbe vette őket és bűnvádi eljárás indított ellenük.

A román rendőrök a házkutatás során gyártósorokkal és a cigaretta csomagolására alkalmas berendezésekkel felszerelt illegális cigarettagyárra bukkantak, ahol éppen zajlott a termelés. A hatóságok 61 tonna dohányt koboztak el 153 millió lej (12 milliárd forint) értékben, továbbá több mint 23 millió szál cigarettát 35 millió lej (2,75 milliárd forint) értékben. A terméken egy ismert cigarettamárka neve állt.

A nagy mennyiségű dohányárut Sellemberk, Fenyőfalva (Bradu), Vecel (Vetel) és Nagysejk (Seica Mare) községekben, valamint Nagyszeben és Brassó városokban folytatott házkutatások során találták meg a rendőrök. Továbbá nagy mennyiségű cigarettafiltert, a cigaretta sodrásához szükséges papírt és a csomagoláshoz használt kartonpapírt, és a cigarettagyártásban alkalmazott berendezéseket is lefoglaltak. A bűnbandánál lejben, euróban és forintban őrzött pénzösszegeket is találtak.

A bűnbanda tagjai ellen 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el az Iasi megyei Törvényszék. A DIICOT fellebbezett a döntés ellen.

Forrás: MTI

Fotó: ma7.sk