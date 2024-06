Illegális bevándorlókkal teltek meg a Kanári-szigetek + videó

Meg se szűnt tavaly ősz óta, és most tovább fokozódik az illegális migrációs nyomás Spanyolországon. Múlt péntek óta majdnem kétezer Afrikából érkezett menekültet húztak partra a Kanári-szigeteken. A hatóságok már előre figyelmeztettek arra, hogy amint beköszönt a jó idő, arra kell számítani, hogy az érkezők száma az eddigiek többszörösére is nőhet.

