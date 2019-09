Illegális bevándorlás - Mintegy száz embert mentettek ki a Földközi-tengerből

Európában ismét egy olyan időszak következik, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A kötelező elosztási kvóta azt az üzenetet küldi az Európa felé tartó több millió menekültnek, hogy szabadon lehet a kontinens országaiba jönni, ez a terv pedig 2015 óta létezik - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője a Bayer show-ban. Szájer József hangsúlyozta, ma már több ország is hazánk oldalán áll, leginkább a visegrádi országok összefogására lehet számítani. Európában az új AIDS betegek 40 százaléka, nem a kontinensen lett beteg, derül ki a WHO legújabb jelentéséből. A szakemberek szerint ez az ellenőrizetlen migráció következménye. Az október 13-i önkormányzati választások fő tétje, hogy alkalmas vezetőket választanak-e a települések élére - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV Nyolcas című műsorában. Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy a kormánypártok tapasztalt, kipróbált jelölteket állítottak, míg az ellenzék olyan embereket indít, akik számtalan alkalommal bizonyították: alkalmatlanok a feladatra. Magyarországon ma a zsidó közösség biztonságban és nyugodalomban élhet - mondta Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. Harmadával csökken 2022-ig az adók száma, jövőre négy adófajtával lesz kevesebb, egyebek között megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó is - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Csath Magdolna közgazdász szerint a gazdasági fejlődés hosszútávú fenntartásához Magyarországnak a képzésbe, a tudásba kell befektetnie. Mintegy 500 millió forintos beruházás keretében új, csaknem 1500 négyzetméteres gyártócsarnokot épített a gyulai székhelyű Holczmöbel 2012 Kft. A LOT Polish Airlines elindította a Budapest és Szöul közötti közvetlen légi járatot. Új javaslatot sürgetett a menedékkérők európai uniós tagországok közötti elosztására Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője egy lapinterjúban. A kvótarendszer ismét napirendre került azután, hogy az új baloldali olasz kormány megnyitotta kikötőit a migránsokat szállító civil hajók előtt. Orbán Viktor római beszédben azt mondta, Magyarország továbbra is elutasítja a kvótarendszert. Áder János köztársasági elnök hétfőn beszédet mond az ENSZ klímakonferenciáján az Egyesült Államokban. A köztársasági elnök szerint felkérése az ENSZ klímacsúcsán való felszólalásra azt jelenti, hogy a szervezet szövetségesként tekint Magyarországra a klímaváltozás elleni harcban. Hétfőn találkozik egymással Soros György és Frans Timmermans az ENSZ Közgyűlésen New Yorkban – derült ki az Európai Bizottság hivatalos naptárából. Timmermans a hivatalos uniós delegáció tagjaként, a Juncker-bizottság alelnökeként tárgyal Sorossal. A legutóbbi uniós ciklusban Timmermans volt az egyik olyan brüsszeli vezető, aki a legtöbbször találkozott az amerikai spekulánssal, és megnyilvánulásaival többször is egyértelművé tette, nagyra tartja őt. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjai többször jelezték, hogy Timmermans Soros embere, Magyarország ezért sem támogatta, amikor elindult a bizottsági elnöki posztért. Erőszakos atrocitások zavarták meg a párizsi klímatüntetést. A Fekete Blokk nevű anarchista csoporthoz tartozó szélsőségesek a klímavédelem erősítését követelő hatalmas tömeg élére álltak és a rendőrökre támadtak. Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból. Régiós béketervet fog benyújtani a stratégiailag fontos Hormuzi-szorosról az ENSZ-közgyűlés idei ülésszakán New Yorkban – közölte Haszan Róháni iráni elnök. Két csónakból 115 embert mentettek ki Spanyolország déli partjainak közelében - jelentette az Europa Press spanyol hírügynökség. Kilenc rablót lőtt agyon két tűzharcban a rendőrség a Dél-afrikai Köztársaságban. Őrizetbe vette a rendőrség Görögországban egy 34 évvel ezelőtti repülőgép-eltérítés egyik gyanúsítottját. Lecsapott Japánra a szezon 17. trópusi vihara, a Tapa, 19-en megsérültek, 300 légi járatot töröltek - számolt be az NHK helyi közszolgálati televízió. Életének 86. évében elhunyt Sára Sándor Kossuth-nagydíjas és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, a nemzet művésze, az egykori Duna Televízió első elnök-főigazgatója. Már 60 gyereket kezelnek szalmonella-gyanúval Debrecenben. Két személygépkocsi karambolozott Törökszentmiklósnál a 4-es számú főút 112-es kilométerszelvényénél - az egyik autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. Halálra gázolt a vonat egy férfit Püspökladányban, a Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjáróban. Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve a környékükön - közölte a rendőrség. Veréb István második vigaszági mérkőzését elveszítette, így nem sikerült kvótát szereznie a szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A férfi teniszezőknél Makk Péter nyerte az országos bajnokságot, ezzel elhódította a Gulyás Istvánról elnevezett vándordíjat. Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat.