Illegális bevándorlás - Migrációkutató: gyengén halad az integráció Finnországban

„Isten éltessen, Magyarország!” szlogennel tartják meg idén az augusztus 20-i ünnepkör programjait – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Kovács Zoltán közölte: a több mint 1000 éves magyar állam nem csak a saját, hanem Európa határait, identitását és kultúráját is védi, éppen ezért az ünnep nagyságához megfelelően háromnapos rendezvénnyel készülnek. Ma ünnepli a katolikus egyház a legfontosabb Mária-ünnepet, Nagyboldogasszony napját, vagyis Szűz Mária mennybevételét. Több szektor jó teljesítményének köszönhető, hogy a magyar bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest - közölte a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza az M1 csatornán. Ettől az évtől megszűnt a földtulajdonosok és földbérlők kötelező parlagfűirtására vonatkozó türelmi idő. Minden olyan kijelentés veszélyeztetheti az ellenzéki összefogást, amely az ellen irányul - jelentette ki Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. Karácsony Gergely a liberális budapesti közönség jelöltje, nem pedig a baloldalé - jelentette ki a Munkáspárt főpolgármester-jelöltje a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Thürmer Gyula közölte, mindenképp szeretné megméretni magát az őszi önkormányzati választáson, mert ő az egyetlen valóban baloldali jelölt. Karácsony Gergely vezetésével működésképtelenné vált Zugló - írja az Origo. A lap birtokába jutottak a zuglói önkormányzat pénzügyi bizottságának jegyzőkönyvei, amelyekből kiderül, hogy Papp Imre jegyző már tavaly jelezte, hogy Zugló valójában hitelből él, és a túlélését az biztosítja, hogy semmit sem költenek fejlesztésre. A Demokratikus Koalíció szerint elfogynak a rendőrök, ha nem emelkedik belátható időn belül a rendőri fizetés. A rendőrök 10%-a másodállást vállal, hogy meg tudjon élni - derült ki az Országos Rendőrfőkapitányság a 24.hu-nak adott válaszaiból. Élhető, otthonos, zöld város megteremtése a cél - mondta Veszprémben a hat ellenzéki párt közös polgármesterjelöltje, Katanics Sándor. A béke elemi feltétele Hódmezővásárhely fejlődésének - jelentette ki Grezsa István független polgármesterjelölt. A Facebooknak írásbeli garanciát kell adnia arra, hogy nem adja ki a felhasználók beszélgetéseit harmadik félnek - közölte Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Iskolakezdés együtt! címmel nyolcadszor hirdet országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyerek beiskolázásának támogatására. Egyházi épületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázni októbertől - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Ma kezdődik a Galiba gyermekfesztivál Debrecenben. A fenntartható és hosszú távú gazdálkodáshoz elengedhetetlen a talaj szervesanyag-utánpótlásának biztosítása - jelentette ki az agrárminiszter, Nagy István, a Baromfi-Coop Kft. új szervesanyag-kezelő központjának átadásán, Nyírjákóban. Kétszáz embernek ad munkát épülő salgótarjáni üzemében a dél-koreai Bumchun Precision nevű cég - a beruházás értéke mintegy 13,3 milliárd forint. Elkészült a bólyi ipari park új üzemcsarnoka és az ipari parkhoz vezető elkerülő út. Nyolc-tíz tonna hulladéktól mentesítették a Felső-Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszát a PET kupa idei résztvevői - közölték a szervezők. A Kárpát-medencei térség gazdasági egységének megteremtésére, erősítésére 14 magyar magánszemély a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen megalapította a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamarát - jelentette be Parragh László, az MKIK elnöke. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a nemzetpolitika arra törekszik, hogy katalizátor szerepet betöltve olyan infrastruktúrát hozzon létre, amelyet a külhoni és az anyaországi magyarság élettel tud megtölteni. A bevándorlás lehet a központi témája az elnökválasztási kampánynak az Egyesült Államokban - mondta Magyarics Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Gyengén halad a migránsok integrációja Finnországban a legfrissebb elemzése szerint - mondta Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet szakértője. Az Amerika-szakértő szerint a demokraták stratégiája az lehet, hogy rasszistának állítják be Donald Trump jelenlegi elnököt. Brüsszel szeptember 5-én dönt a magyar devizahitelesek ügyében. Kásler Árpád A Haza Pártja elnöke személyesen védi meg a magyar devizahiteleseket. A Fekete-tenger stratégiai jelentőségű térség mind a NATO, mind az Európai Unió számára, védelme életbevágó fontosságú Románia és szövetségesei számára - hangoztatta Klaus Iohannis román államfő. A német kancellár szerint a menekültek problémáját helyben kell megoldani. Angela Merkel közölte: a berlini vezetés arra törekszik, hogy a tengeren kimentett embereket visszaszállítsák az afrikai országokba. Új rendszerre van szükség az európai uniós menekültügyi szabályozásban, ezért helyes, hogy az Európai Bizottság megválasztott új vezetője foglalkozni kíván a témával - mondta Angela Merkel. A brit kormányfő az Európai Unióval való összejátszással vádolta meg a Brexit ellenzőit. Boris Johnson szerint minél inkább úgy látja az EU, hogy van esély a Brexit megakadályozására a brit parlamentben, annál kevésbé hajlik kompromisszumra az EU-tagság megszűnéséről szóló új megállapodásról. Olasz felségvizekre ért a Proactiva Open Arms nevű spanyol civil szervezet hajója 147 migránssal a fedélzetén. Dzsammu és Kasmír állam különleges alkotmányos jogállásának visszavonása India egységét és gazdasági fejlődését szolgálja - jelentette ki Narendra Modi indiai miniszterelnök az ország függetlenné válásának 72. évfordulója alkalmából elmondott beszédében. Az iszlám világ radikalizálódhat, ha a nemzetközi közösség semmit nem tesz azon jogtalanságok ellen, amelyeket Kasmír India által ellenőrzött részén követnek el - figyelmeztetett Twitter-üzenetében Imran Hán pakisztáni miniszterelnök. A legmagasabb szintű iráni támogatásról biztosította a Teheránba látogató jemeni húszi delegációt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Madarak miatt kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító repülőgép Moszkvánál. Egy újkőkori termékenységistennő 6000 éves monumentális szobrát fedezték fel a közép-szerbiai Aleksandrovac Zupski mellett, az úgynevezett vitkovói mezőn, ahol fél évszázada négy másik prehisztorikus Vénusz került elő. Elfogták a rendőrökre lövöldöző túszejtőt, Philadelphiában. Egy amerikai kutatás szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái - számolt be róla a Science Daily tudományos hírportál. Százezreknek javasolják Japánban, hogy keressenek menedéket a Krosza trópusi vihar elől. Lecsapott Japán nyugati részére a Krosza trópusi vihar, tizenhatan megsérültek, a meteorológiai előrejelzés szerint rekordmennyiségű eső várható. Ukrajnában nem látogathatják az iskolákat és az óvodákat azok a gyerekek, akik nem kapták meg időben a kötelező védőoltásokat. Nagy mennyiségben hamis márkajelzésű parfümöket, napszemüvegeket, kozmetikai termékeket és hangszórókat foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Budapesten, a jogtulajdonosoknak okozott kár csaknem eléri az egymilliárd forintot. Görgényi Ernő Gyula Fidesz-KDNP-s polgármestere büntetőfeljelentést tett rágalmazás miatt korábbi fideszes párttársa, Galbács Mihály volt alpolgármestere ellen. Spanyolországból hozták haza és lopás miatt eljárást indítottak V. Gyula ellen, aki a gyanú szerint 2013-ban egy V. kerületi kaszinóból 80 millió forintot lopott. Szeptemberben folytatódik a balatonfenyvesi kisvasút pályafelújítása. Őrizetbe vettek egy férfit, aki engedély nélkül lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot tartott XVI. kerületi lakásában. Embercsempészés és közokirat-hamisítás gyanúja miatt elfogott a budapesti Repülőtéri Rendőri Igazgatóság egy iraki férfi és egy szír nőt, akik más nevére kiállított útlevéllel utaztattak gyerekeket, két fiút és két lányt. Balázs Attila és Piros Zsombor is nyolcaddöntőbe jutott az olaszországi Cordenonsban zajló salakpályás férfi tenisztornán. Péntektől lehet megvásárolni a belépőre váltható utalványt a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 5-i, montenegrói barátságos mérkőzésére.