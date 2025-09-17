Keresés

2025. 09. 17. Szerda
Külföld

Kegyetlen illegális bevándorlók kerültek spanyol börtönbe

2025. szeptember 17., szerda 15:51 | MTI
gyilkosság illegális bevándorlók Spanyország kegyetlenkedés

Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság Spanyolországban 19 illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy utastársaik közül 50 embert bántalmaztak, kínoztak és megöltek egy csónakban, amikor az Atlanti-óceánon keltek át Afrika felől a Kanári-szigetekre - közölte a spanyol rendőrség szerdán.

  • Kegyetlen illegális bevándorlók kerültek spanyol börtönbe

A hatóság tájékoztatása szerint a parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó 20 méteres csónakot és a benne utazó 248 embert, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak.

Az utasok közül többen is elmondták a hatóságoknak, hogy Szenegálból indultak el 11 nappal korábban, de akkor még jóval többen voltak, a becslések szerint mintegy 300-an.

A tanúvallomások szerint az utasok egy csoportja a csónak parancsnokságaként lépett fel, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben.

Boszorkánysággal vádoltak meg néhányakat, amikor gond volt a motorral, rosszra fordult az időjárás, vagy elfogyott az élelem, de az is okot adott a bántalmazásra, ha valaki tiltakozott a körülmények és a bánásmód ellen.

Voltak, akiket élve vízbe dobtak és sorsukra hagytak, míg másokat megkínoztak vagy meg is gyilkoltak a csónakban

- derült ki a beszámolókból, amelyek alapján a rendőrség nyomozást indított.

A gyanúsítottakkal szemben illegális bevándorlás elősegítésének és emberölés bűncselekménye miatt indult eljárás.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legális drogok korlátozás nélküli hozzáférhetősége komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a fiatalok körében továbbra is növeli a függőség kialakulásának veszélyét.

