Illaria Salis és társai ártatlan járókelőkre támadtak Budapesten + videó
Megosztás itt:
2025. október 11., szombat 15:20
| Hír TV
Kártérítési pert indíthat Ilaria Salisszal szemben a szélsőbaloldali antifa budapesti áldozata, aki azután nyilatkozott híradónknak, hogy felháborította a brüsszeli testület döntése, miszerint az olasz képviselőnő megtarthatta mentelmi jogát, így kibújik a felelősségre vonás alól.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.