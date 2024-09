Ilaria Salis szerint az embercsempészet nem is létezik

Salis szerint az embercsempészet valójában nem is létezik, csak azért találták ki, hogy büntethessék a migrációban részt vevő személyeket. A baloldal európai parlamenti képviselője szerint egész egyszerűen engedélyezni kellene mindenkinek a szabad mozgást. Az embercsempész kiszabadításáért küzdő Salis egy terrorizmus vádjával börtönben lévő férfi esetét is az európai intézmények figyelmében állítja. A szicíliai férfit azért vették őrizetbe, mert 2022-ben molotov koktéllal dobált meg egy közintézményt, több személy testi épségét fenyegetve ezzel.

