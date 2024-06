Ilaria Salis képviselő mentelmi joga szünetelteti a vele szembeni büntetőeljárást + videó

Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette: az ügyben egyelőre még több a kérdés mint a válasz. Az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a magyar baloldal is trükközött hasonló dolgokkal.

"Az egy szakmai kérdés, hogy a későbbiekben lehet-e vele szemben lefolytatni büntetőeljárást, hiszen még jogerős ítélet nem született az ügyben. Az is egy szakmai kérdés ami t meg kell majd vitatni, hogy lehet-e kikérni a mentelmi jogát az Európai parlament előtt. És az is egy fontos szakmai kérdés, hogy ez az egész büntetőeljárásra milyen hatással lesz. " - fogalmazott Ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász.

