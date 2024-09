Ilaria Salis célja, hogy bűnözőket engedjenek szabadon + videó

Ezért is fordítanak kiemelt figyelmet azokra az albániai központokra, ahová az illegálisan érkező férfiakat viszik majd. A legnagyobb kormánypárt képviselője szerint több ország is egyetért abban, hogy a migránsokat az Unión kívüli országokba kell vinni azért, hogy megértsék, Európába nem lehet és nem is tudnak engedély nélkül belépni.

Kétségtelen, hogy az illegális bevándorlás nem csak jó embereket vagy valódi menekülteket hoz nekünk. Sajnos nagyon gyakran olyan emberek jönnek, akik hazájukban börtönben ültek és, akik Olaszországban is bűncselekményeket követnek el. Az olasz börtönökben magas a külföldiek aránya így azzal, hogy megfékezzük az illegális bevándorlást, megfékezzük azokat is, akik nagy valószínűséggel újra börtönbe kerülnének itt

