II. Erzsébet királynő rosszul van, orvosi felügyelet alá helyezték

Megosztás itt:

A Buckingham-palota egy közleményt adott ki, amelyben tudatták, II. Erzsébet királynő jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, mivel az orvosok aggasztónak találták az egészségi állapotát. Mint hozzátették, erről értesítették az uralkodó közvetlen hozzátartozóit, továbbá azt is kiemelték, a királynő a Balmoral-kastélyban marad, hogy figyeljék állapotát – írja a BBC.

A 96 éves uralkodó korából ítélve mondhatni természetesnek mondható, hogy már nincs olyan állapotban, mint fiatalabb éveiben. Az egészségével kapcsolatban az elmúlt időszakban a korábbiaknál is többet foglalkozott a világsajtó, mivel II. Erzsébet már ránézésre is sokat öregedett. Erre utal az is, hogy az uralkodó az utóbbi időben a szokásosnál is több eseményen való részvételről mondott le, köztük a születésnapját, illetve az uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő Trooping The Colouron sem vonult végig a The Mall úton, ahogy az minden évben szokás.

A múlt hétvégén a skót kultúrát ünneplő jeles eseményen is fia, Károly herceg helyettesítette őt, ahogy a napokban, az új miniszterelnök megválasztását követően a Titkos Tanács ülését is kihagyta. Az orvosok már akkor közölték, hogy aggódnak érte.

Index