Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

Miközben Brüsszel és a globalista elit a „demokrácia védelmében” önti az európai adófizetők százmilliárdjait Ukrajnába, az országban a korrupció olyan nyílt és pofátlan maffiamódszerekkel zajlik, amelyekre a józan ész már szavakat is alig talál. Egy friss botrány tökéletesen mutatja: a Zelenszkij köreihez is elérő "nagyhalak" nyilvánvaló fantomcégeken keresztül vásárolják ki a börtönből a pénzmosóikat, valószínűleg azért, hogy eltüntessék a tanúkat.

1. A képtelen óvadék: a 9000 forintos „bútorcég”

A tények egy maffiafilm forgatókönyvébe illenek. A NABU (ukrán korrupcióellenes hivatal) "Midász" műveletében két pénzmosással gyanúsított háttérembert (Leszja Usztimenko, Ljudmila Zorina) letartóztattak. Óvadékuk összesen 37 millió hrivnya (kb. 290 millió forint) volt.

És ki fizette ezt ki? Egy kijevi "Vangar Kft." nevű cég. A józan ész itt már vészharangot kongat, a cég jegyzett tőkéje ezer hrivnya (kb. 9000 forint).

Idén májusban alapították.

Semmilyen vagyona (ingatlan, autó) nincs.

Gazdasági tevékenységet nem folytat (bár "bútorgyártás" a profilja).

Az igazgatóját, Anatolij Szobolt a saját felesége letagadta a telefonban, a fia pedig lerázta az újságírókat.

Egy nyilvánvaló fantomcég tehát napok alatt előteremtett 290 millió forintnyi készpénzt.

2. Kik a „nagyhalak”? szálak a kvartal-95 stúdióig

De kinek az érdekében állt a kishalak gyors kivásárlása? A NABU által megnevezett nyolc gyanúsított listája beszédes.

Timur Mindics ("Carlson"): A Zelenszkij-féle Kvartal-95 stúdió társalapítója.

Ihor Mironyuk ("Rakéta"): Az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója.

Dmitro Basov ("Tenor"): Az Energoatom biztonsági igazgatója.

A józan ész logikája kíméletlen: A "nagyhalak" (Mindics, Cukerman), akik a hírek szerint már a házkutatások előtt kényelmesen elhagyták Ukrajnát, most a fantomcégükön keresztül fizetik ki a pénzmosó háttérembereket. A cél nyilvánvaló: a szabadlábra került "kishalak" eltüntetése, megfélemlítése vagy likvidálása, hogy soha ne tehessenek terhelő vallomást a Zelenszkij köreihez vezető főnökökre.

3. A hazai kapcsolat: ez a Tisza Párt hátországa?

Ez a történet nem egy távoli ország belügye. Ez az a korrupciós mocsár, amelybe a magyar baloldal új reménysége, a Tisza Párt is belenyúlt. Emlékezzünk: a Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája mögött ukrán fejlesztők álltak, akik 200 ezer magyar ember (köztük bírák) adataihoz férhettek hozzá.

Konklúzió: A kép döbbenetes. Miközben Brüsszel azért bünteti Magyarországot, mert a józan ész alapján védi a határait, addig milliárdokat önt egy olyan rendszerbe, ahol a Zelenszkijhez közeli elit maffiamódszerekkel, fantomcégeken keresztül tünteti el a korrupciós ügyek tanúit. Ez az az Ukrajna, amelynek a Tisza Párt kiszolgáltatta 200 ezer magyar támogatója adatait.

Forrás: Világgazdaság