Így történt az idei utolsó nagy pénzosztás az EU-ban

Brüsszel egy nappal karácsony előtt a helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz (RRF) keretében 26,8 milliárd euró összegű hitel és támogatás kifizetését teljesítette Csehország, Németország, Olaszország, Portugália és Románia számára – közölte az Európai Bizottság hétfőn.

A karácsonyi támogatási körben sok ország óriási összegnek örülhet, ám nem mindenki részesült a pénzből: a Bizottság 1,5 milliárd euró támogatást és 200 millió euró kölcsönt folyósított Csehországnak előfinanszírozás nélkül, míg Németország 13,5 milliárdos kifizetést kapott, vissza nem térítendő támogatás formájában, ezzel szemben az adósságban úszó olaszok csak 1,8 milliárdnyi támogatást kaptak, ami mellé egy 6,9 milliárdos kölcsön is járt, Portugália pedig 1,65 milliárd támogatással lett gazdagabb, ami mellé 1,25 milliárdnyi kölcsönt is behúztak.

Ezeken az országokon felül még Románia is kapott kölcsönt 37 millió euró értékben. Bár ez messze elmaradt a fent említett tagállamok óriástámogatásaitól, így is feltűnő, hogy a jelenleg is fennálló politikai káosz ellenére az EU hajlandó pénzelni Bukarestet.

Ezzel szemben Magyarország – amely előtt hosszú ideje jegelik az uniós pénzügyi és támogatási programot – most is kimaradt az RRF-körből és semennyi forráshoz nem jutott hozzá.

Így aztán nem meglepő, hogy hazánk több pénzt fizet az Uniónak, mint amennyit visszakap. Ettől függetlenül, az elmúlt évek globális és regionális problémáival együtt is a magyar gazdaság az európaiak között az egyik kedvenc beruházási célpontnak számít.

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Fotó AFP