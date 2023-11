Így szedte szét Ben Shapiro a Hamász-pártiak érveit Oxfordban

Megosztás itt:

„Még ha vevők is lennénk bármire, amit mondott…”; „részemről a kellemetlenség, hogy itt van”; „megkérhetném, hogy fogja be a pofáját?” – a brit vitakultúrától nem feltétlenül állnak távol az erős kifejezések, az éppen bicentenáriumát ünneplő Oxford Union termeinek falai is bizonyára hallottak már szenvedélyes érvelést.

Mindazonáltal izgalmas volt látni, ahogyan a – fejkendők és fizimiskák alapján feltételezhetően – érzelmileg igencsak bevonódott és túlfűtött oxfordi fiatalság nekiesett, majd erőtlenül lepattant Ben Shapiro logikus érveléséről, amikor a Hamászt és a palesztin ügyet próbálták védelmükbe venni.

A videó csak a YouTube-on látható, ha kíváncsi rá, ide kattintson!

Persze a Trump-párti közéleti személyiségnek sem feltétlenül volt nehéz dolga, hiszen közismerten lételeme a vita, veterán debattőr, akár televíziós talk show-król, akár klasszikus, egyetemi vitákról legyen szó. És az is köztudott, hogy

szenvedélyesen, de hibásan érvelő, felkészületlen woke fiatalokat eszik reggelire,

ha azok természetes közegükön, saját lincselő tömegükön kívülre merészkednek, hogy egyesével veselkedjenek neki a verbális világmegváltásnak.

Emlékezetes: a Hamász terrorszervezet október 7-re virradó hajnalban támadást indított Izrael ellen, mintegy 1200 civilt lemészárolva, és mintegy 230-240 túszt magukkal hurcolva. A történet végtelen aspektusától eltekintve a lényeg, hogy Izrael – némi szószépítéssel – ellencsapásokat foganatosított, cinikusan menekülésre szólítva fel a civil lakosságot, amely a Hamász Stockholm-szindrómás foglyaként nem akart és/vagy nem tudott kilépni a terrorszervezet által neki szánt élő pajzs-szerepből.

Így a zsidó állam zsidó túszokat mentő és Hamász ellen irányuló akciója, benne a célzott légicsapásokkal civilek ezreinek halálához vezetett eddig – statisztikák szerint az elmúlt 15 év összes halottját meghaladó számú áldozattal –, így az arab világ mellett számos európai nagyvárosban (meg rengeteg egyetemen) is óriási szolidaritási tüntetések kezdődtek a palesztinok mellett, amelyeken egybemosódtak a mészárlás leállítását követelő hangok a Hamászt éltető, valamint az Izrael eltörlését követelőkkel.