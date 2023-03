Így reagált a Pentagon Moszkva és Minszk nukleáris fegyverekkel kapcsolatos döntésére

Megosztás itt:

"Láttuk a jelentéseket az orosz lépésről, és továbbra is nagy figyelemmel követjük az ügyet" - fogalmaztak a védelmi tárca közleményében. Hozzátették: nem indokolja semmi, hogy Washington változtasson a saját stratégiai nukleáris álláspontján. Hangsúlyozták azt is, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO által biztosított kollektív védelem mellett.

Putyin az állami televízióban azt mondta, nem sérti az atomsorompó-egyezményt, ha Oroszország taktikai atomfegyvereket állomásoztat a szomszédos ország területén. Hozzátette: az Egyesült Államok is nukleáris fegyvereket telepített európai szövetségesei területére.

Putyin szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök már régen felvetette a taktikai atomfegyverek telepítésének kérdését a Lengyelországgal határos Fehéroroszországban. Az orosz és a fehérorosz kormány egyetértett a döntésben - hangsúlyozta az orosz elnök.