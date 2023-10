Így pénzeli Brüsszel a Hamász terroristáit

Megosztás itt:

Charlie Weimers európai parlamenti képviselő (ECR) korábban kérdezte a bizottságot erről a finanszírozásról. A 2023-as év elején azt válaszolták, hogy 2020 után nem írtak alá több szerződést. De ez valószínűleg nem így van, mivel a Gázai Iszlám Egyetem 2022-ben, 2023-ban és néhány nappal ezelőtt is új Erasmus-projekteket jelentett be.

Valójában számos Erasmus+ projekt, amelyben ez az egyetem érintett, még nem szerepel a bizottság adatbázisaiban. Ezeket 2022-ben és 2023-ban érvényesítették, és még mindig folyamatban vannak. Több ilyen projekt Törökországgal, de európai egyetemekkel folytatott egyetemi csereprogramokat is érint.

A Gázai Iszlám Egyetemet a Hamász megteremtője alapította:

A Gázai Iszlám Egyetem alagsorában található diákszállóban található kis könyvtár mindent biztosít, amire a minta palesztin diáknak szüksége van: a tollaktól, ceruzáktól és jegyzettömböktől kezdve a tanulmányi könyvekig

– írta korábbi cikkében a francia Le Figaro.

De abban különbözik egy egyszerű egyetemtől, hogy a gázai fiatalok radikális nevelésének kiegészítésére is kínál valamit: az Izrael-ellenes műveletekben elesett Hamász-"mártíroknak" vagy a mozgalom fegyveres szárnyának, az Ezzedin al-Kasszam Brigádoknak szentelt DVD-ket, iszlamista vezetők tüzes beszédeit, vagy szellemi vezetőjük, Ahmed Jaszin sejk pályafutását bemutató könyveket is. (...) A politikának és a vallásnak ez a keveredése tette az egyetemet a Hamász táptalajává. Ismail Haniyeh, a leendő Hamász-kormány miniszterelnök-jelöltje is ott tanult, akárcsak Mohammed Deif, az Ezzedin al-Kasszam Brigádok vezetője – tette hozzá a lap.

Az Iszlám Egyetemet, amely a Fatahhal való szakítás után a Hamász fellegvárává vált, a Muzulmán Testvériség alapította.

Fotó: MTI/EPA/MOHAMED SZABER