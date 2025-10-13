Így néz ki az elszigetelődés: Trump a magyar miniszterelnököt hívta a béke megteremtéséhez

Megosztás itt:

Történelmi elismerés a magyar politikának: Donald Trump amerikai elnök az Sarm es-Sejk-i Békecsúcson, a világ vezetői előtt méltatta Orbán Viktort. "Viktor egy nagyszerű ember és egy nagyszerű vezető" – fogalmazott Trump, aki egyértelművé tette: a magyar miniszterelnök a béke egyik legfontosabb szövetségese.

A pillanat, amikor a baloldali mítosz összeomlott

Évek óta hallgatjuk a hazai és a brüsszeli ellenzék unalomig ismételt paneljét: Magyarország "elszigetelődött", Orbán Viktorral "senki sem áll szóba". Nos, a valóság ismét rácáfolt erre a hazugságra, méghozzá a lehető leglátványosabb módon. A Sarm es-Sejk-i Békecsúcson., ahol a világ a Közel-Kelet jövőjéről tanácskozik, Donald Trump, a világ legerősebb emberének tartott amerikai elnök, külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. "Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy!" – mondta, majd hozzátette: "Száz százalékban mögötted állunk".

Több mint bók: a valódi teljesítmény elismerése

És itt érdemes megállnunk egy pillanatra, ahogy azt a józanul gondolkodó, a nemzetközi politika sakktábláját értő olvasóink is bizonyára megteszik. Trump szavai nem egyszerű udvariassági formulák. Ez egy stratégiai szövetségesnek kijáró, a teljesítményt elismerő főhajtás. Az amerikai elnök kiemelte: a csúcstalálkozóra azokat hívták meg, "akik sokat tettek a béke előmozdításáért". Az, hogy az Európai Unióból csupán maroknyi ország, köztük Magyarország kapott meghívást, mindent elárul. A magyar kormány békepárti, a józan észre alapuló, szuverén politikája nem elszigeteltséget, hanem megbecsülést és elismerést hozott a világ legfontosabb színpadain.

A magyar választók dícsérete

Amikor Donald Trump Orbán Viktort méltatja, valójában a magyar embereket, a magyar választókat dicséri. Elismeri azt a bölcsességet és bátorságot, amellyel a magyarok újra és újra a béke, a biztonság és a nemzeti érdek mellett teszik le a voksukat. "Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. (...) Nagyszerűen fogjátok csinálni" – mondta Trump. Ez az üzenet nemcsak Orbán Viktornak, hanem minden magyar embernek szól, aki hisz abban, hogy a háborús uszítás és a brüsszeli diktátumok helyett a béke és a szuverenitás az egyetlen járható út. A világ vezetője elismerte: a magyaroknak igazuk van.

Nézze meg, hogyan ismerte el a világ vezetője Orbán Viktor és Magyarország békepárti politikáját!