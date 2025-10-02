Így értékelte Orbán Viktor a koppenhágai csúcsot + videó

Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó

Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szocsiban zajló Valdaj Nemzetközi Vitaklub idei, 22. ülésén tartott plenáris ülésén adott hangot a Nyugat felé irányuló legkeményebb figyelmeztetésének. Az orosz elnök kategorikusan kijelentette: Oroszország válaszlépései Európa militarizálódására „nagyon meggyőzőek” lesznek, és nem fognak sokáig váratni magukra.

Az adás vendége Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szabó László producer, kommunikációs szakember, majd a folytatásban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

