Külföld

Így értékelte Orbán Viktor a koppenhágai csúcsot + videó

2025. október 02., csütörtök 19:00 | HírTV

Orbán Viktor miniszterelnökkel Koppenhágában készített exkluzív interjút Bugnyár Zoltán munkatársunk.

  • Így értékelte Orbán Viktor a koppenhágai csúcsot + videó

Kapcsolódó tartalmak

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

 Csak energiát akartak termelni, de helyette megváltoztatták a bolygó fizikáját! Megdöbbentő bejelentést tett az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA: a Kínában 17 éve épült Három-szurdok-gát óriási víztömege miatt a Föld tengelye közel 2,54 cm-rel (1 hüvelykkel) elmozdult korábbi pozíciójából. Ennek meglepő mellékhatása, hogy a napok is rövidebbek lettek – bár csekély, 0,06 mikroszekundumos mértékben. A létesítmény által visszatartott 10 billió gallon víz súlya extrém terhelést ró a földkéregre, ami mérhető hatást gyakorol a bolygó mozgására.
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel

 Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!
