Így búcsúztatta fia a New Yorkban felfoghatatlan brutalitással meggyilkolt magyar édesanyát

Amikor az anyukámra gondolok, mindig eszembe jut, mennyi energiát fektetett a nevelésünkbe.

Mindenki, aki ismerte, azt mondja, hogy a tetteiben és a megnyilvánulásaiban is tükröződött az irántunk érzett szeretete" – mondta a megemlékezésen az idén érettségiző fiú.

Orsolya, milyen gyönyörű név sokan így reagáltak, amikor először találkoztak a feleségemmel, bár csak kevesen tudták helyesen kiejteni a nevét

- mondta az áldozat férje, Howard Klein.

A házaspár 1994-ben Budapesten ismerkedett meg egymással egy karácsonyi ünnepségen. Hamar egymásba szerettek, több hónapig váltottak szerelmes leveleket, majd pár hétre Thaiföldre is elutaztak. Orsolya ezután New Yorkban keresett munkát és össze is költözött Kleinnel, ami kezdetben csak ideiglenes volt.

„Azt mondtam neki, hogy nyugodtan maradjon nálam. Nem számítottam arra, hogy elhelyezkedik az új munkahelyén és hat hónap múlva ki is költözik, hogy barátokat szerezzen magának. Fél év elteltével kijelentettem, hogy szeretem és nem akarom, hogy elköltözzön" – emlékezett vissza a férfi.

Az 58 késszúrással meggyilkolt nő temetési szertartását néhány héttel ezelőtt megtartották, a hamvakat pedig a család Magyarországon tartózkodó tagjai és a kinti rokonok egy helyi szertartás keretében helyezik majd örök nyugalomra - írja a Bors a New York Post alapján.

Fotó: Facebook