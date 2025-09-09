Így bombázták le Katarban a Hamász egyik bázisát + videó

Megosztás itt:

Robbanások rázták meg a katari főváros Dohát, és sűrű füstöt is lehetett felszállni a városban, majd az izraeli hadsereg jelezte, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet Dohában tartozó vezetőire mért precíziós csapást – jelenti a Sky News.

Katar a gázai háború kezdete óta fontos szerepet játszott közvetítőként a Hamász és az Izrael közötti tárgyalásokban, ezért némiképp meglepő, hogy Izrael támadást rendelt el az ország területén. A katari külügyminisztérium azonnal elítélte a támadást, mint a nemzetközi jog súlyos megsértését és jelezte, hogy nem tűri a térség stabilitását veszélyeztető izraeli lépéseket.

A CNN információi szerint az IDF és a Sin Bet izraeli titkosszolgálat által végrehajtott akció többek között a Hamász tárgyalódelegációjának a tagjait is célozta. Katar egyébként a 12 napos izraeli-iráni háborúban is a célkeresztbe került, akkor Irán indított támadást az ország területén lévő amerikai támaszpont ellen. Izrael részéről azonban ez volt az első támadás a földgázban gazdag emírség ellen.

Fotó: képernyőfotó