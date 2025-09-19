Keresés

Híradó
2025. 09. 19. Péntek
Külföld

Idős brit házaspár szabadult a tálibok fogságából

2025. szeptember 19., péntek 13:39 | MTI
tálibok Nagy-Britannia házaspár szabadulás Afganisztán

Az Afganisztánban hatalmon lévő tálibok szabadon engedték pénteken azt az idős brit házaspárt, amelynek tagjait hét hónap óta őrizetben tartották; diplomáciai források szerint a lépés része a kabuli vezetés nemzetközi elismerésre szóló törekvésnek. A hírt a brit külügyminisztérium megerősítette.

  • Idős brit házaspár szabadult a tálibok fogságából

A tájékoztatás szerint a 80 éves Peter Reynolds és 75 éves felesége, Barbara már el is hagyták az országot.

A brit külügyminisztérium üdvözölte a házaspár kiszabadulását. Hamish Falconer, a tárca közel-keleti, pakisztáni és afganisztáni ügyekért felelős államtitkára pedig közleményében aláhúzta, hogy a londoni kormány kezdettől fogva fáradozott a házaspár szabadságának elérésén, valamint köszönetet mondott Katarnak azért, hogy közvetített az ügyben.

A házaspár 18 éve élt Afganisztánban, Bámiján tartományban vezettek egy oktatási és szakképző intézetet, és a tálibok 2021-es újbóli hatalomra kerülése után is úgy döntöttek, hogy maradnak az országban.

Őrizetbe vételük óta - amelynek okát egyébként a tálibok azóta sem közölték - az Egyesült Királyságban élő rokonaik többször szót emeltek elengedésük mellett, és arról is beszámoltak, hogy Reynoldsékkal a fogságban rosszul bánnak. Bár Kabul ezt tagadta, őrizetbe vételük után nem sokkal, idén júliusban az ENSZ emberi jogi szakértői is felhívták a figyelmet arra, hogy a házaspár mentális és fizikai állapota rohamosan romlik, és fennáll annak a veszélye, hogy ez visszafordíthatatlan.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

