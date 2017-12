Idén összejöhet Turmp első diadala a törvényhozásban

A képviselőház után a szenátus is megszavazta az adórendszer átalakítását. A szenátusi tervezet szerinti intézkedésekkel tíz év alatt 1400 milliárd dollárral növelnék meg a 20 ezer milliárd dolláros államadósságot, de reményeik szerint az adócsökkentésekkel tovább serkentenék a már különben is növekvő gazdaságot, és ezáltal az államadósság hosszú távon lefaragható.

„A reform jelentheti azt is, hogy emelkednek az adók. És azt mondtam az embereimnek, mindenkit behívtam, volt egy megbeszélésünk a szenátorokkal, képviselőkkel és mindenkivel, és azt mondtam: az adóscsökkentés szót kell használnunk – nyilatkozta Donald Trump. – Na most, ha ejteni akarjuk a reformot, azt mondjuk adócsökkentés és reform, de használni kell a csökkentés szót is. Mert az emberek nem tudják, mit jelent a reform, mert az jelenthet adóemelést is. Igazából sok ember ezt gondolta. 30, 31 évig, mert a reform szót használták” – emelte ki az amerikai elnök.

Még a szavazás előtt a demokraták arra panaszkodtak, hogy nem volt elég idejük átnézni a tervezetet. „Ennek a plénumnak egyetlen tagja sem olvasta a törvényt. Lehetetlen lett volna. Néhány oldal teljesen ki volt húzva, és a szöveget kézzel írt mondatokkal helyettesítették” – jegyezte meg Chuck Schumer demokrata szenátor.

A demokraták szerint a módosítás a gazdagoknak és a nagyvállalatoknak kedvez.

„Ma a republikánusok egymilliárd dollárnyi adócsökkentést adtak a leggazdagabbaknak és a legnagyobb vállalatoknak, miközben megnövelték 1400 milliárd dollárral a hiányt. A tervük második része valószínűleg néhány hónap múlva érkezik, ebben pedig óriási elvonásokat láthatunk majd a társadalombiztosítás, az egészségügy és az egészségbiztosítás területén annak érdekében, hogy finanszírozni tudják a gazdagok adócsökkentését” – nyilatkozta Bernie Sanders demokrata szenátor, korábbi elnökjelölt-aspiráns.

Az adótörvény-tervezetek 51-49 arányú szenátusi megszavazása után megkezdődik a két házban jóváhagyott verziók összefésülése, az elnök elé már csak ez kerül. A tervezetben a többi között az is szerepel, hogy a társasági adót 35-ról 20 százalékra csökkentik. Donald Trump már az év vége előtt aláírná a törvényeket, így ez lehetne az első törvényhozásban elért eredménye az első hivatali évében.