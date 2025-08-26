Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Idén nyáron már 20 lövöldözés történt Brüsszelben + videó

2025. augusztus 26., kedd 12:36 | HírTV
biztonság Brüsszel lövölsdözés

Senki sincs biztonságban Brüsszelben. Ezt a város főügyésze mondta annak kapcsán, hogy idén júliusban és augusztusban rekordszámú, húsz lövöldözés történt a belga fővárosban. ulien Moinil szerint bárkit eltalálhat egy kóbor golyó. De nem csak a lövöldözések száma kiemelkedő, hanem a városból kiköltözők száma is. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be, Brüsszelből.

  • Idén nyáron már 20 lövöldözés történt Brüsszelben + videó

További híreink

Gallusz Niki elárulta legkínosabb pillanatát

Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

Feladta a szervezete a harcot: elhunyt a népszerű színésznő

Németh Balázs: Az ellenzék annak szurkol, hogy ne tudjunk tankolni

Vastag Csabát óriási meglepetés érte, amikor házhoz vitte a tanszercsomagot egy családnak

Arrogáns a Liverpool méregdrága igazolása, aki elfoglalta Szoboszlai helyét

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Hasznos kincsre bukkanhatunk a Lidlben – Akár 6 darabot is adnak 1499 forintért

Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt

További híreink

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának
2
A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre
3
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
4
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó
7
Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó
8
Elképesztő kincstalálat Lengyelországban: Magyar középkori arany és ezüst özön egy elrejtett edényben
9
Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot
10
Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Porvihar csapott le Phoenixre

Porvihar csapott le Phoenixre

 A helyi jelentések szerint közel 60 ezer fogyasztónál órákra megszűnt az áramszolgáltatás. Az amerikai meteorológiai szolgálat porvihar- és zivatarriasztást adott ki.
Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

 Legkevesebb hárman életüket vesztették és tízen megsérültek a Kajiki tájfun pusztítása miatt Vietnámban - közölték kedden az ország hatóságai, egyúttal fölcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztették a lakosságot.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!