Idén nyáron már 20 lövöldözés történt Brüsszelben + videó

Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

Magyarországra jönnek az európai uniós források, "és jól is érzik magukat" - jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Tolna vármegyei Simontornyán kedden.

Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot - jelentette ki kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellár Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalását követően.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.