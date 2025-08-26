Idén nyáron már 20 lövöldözés történt Brüsszelben + videó

Senki sincs biztonságban Brüsszelben. Ezt a város főügyésze mondta annak kapcsán, hogy idén júliusban és augusztusban rekordszámú, húsz lövöldözés történt a belga fővárosban. ulien Moinil szerint bárkit eltalálhat egy kóbor golyó. De nem csak a lövöldözések száma kiemelkedő, hanem a városból kiköltözők száma is. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be, Brüsszelből.
Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot - jelentette ki kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellár Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalását követően.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Legkevesebb hárman életüket vesztették és tízen megsérültek a Kajiki tájfun pusztítása miatt Vietnámban - közölték kedden az ország hatóságai, egyúttal fölcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztették a lakosságot.