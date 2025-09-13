Idén is meghirdették az évek óta nagy sikerrel működő Határtalanul programot

Megosztás itt:

A kormány lehetőséget biztosít arra, hogy idén is több tízezer magyarországi diák, magyarországi fiatal jusson el a külhoni, elcsatolt nemzetrészekhez, építhessen testvériskolai kapcsolatokat, nézhesse meg a kulturális szépségeket, a természeti szépségeket, és élhesse meg a magyar identitást, az összetartozást. Sok sikert kívánok az osztálykirándulásokhoz is, élményeket, közösségi élményeket, a magyarság összetartozás élményét éljen meg mindenki. A Határtalanul programot folytatjuk - mondta az államtitkár.

Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá Nacsa Lőrinc.

Forrás: MTI

Fotó: MTI