Idén 66 százalékkal több migráns lépett be Európába + videó

Még bőven van hátra az évből, de a spanyol belügyminisztérium adatai szerint már most sokkal több illegális bevándorló érkezett Spanyolországba mint tavaly. E hét csütörtökkel bezárólag kicsivel több mint 31 ezren érkeztek, miközben tavaly ugyaneddig csak 12.400 főt számoltak a hatóságok, tehát a növekedés több mint 66 százalékos. Ezeknek az embereknek a többsége a Kanári-szigetekre jött, egész pontosan a 31-ből 22 ezer főt fogadott az ottani befogadórendszer. Ugyanakkor ide a félszigetre és a másik szigetcsoportra, a Baleár-szigetekre most kevesebb afrikai jön.

Ez a rengeteg, illegálisan érkezett ember egyre több problémát okoz, ami már túlmutat a befogadóközpontok telítettségén. A spanyolok sok helyen tesznek már rájuk panaszt, vagy azért, mert bűncselekményeket követnek el, vagy mert folyamatos utcai konfliktusokat robbantanak ki. Utóbbi miatt Valencia egyik negyede, La Raiosa lakói a héten alírásgyűjtésbe kezdtek, hogy bezárassanak egy bárt, ahol szubszaharai menekültek egy nagyobb csoportja minden este összegyűlik, miután egész nap az arra járó sofőröktől próbálnak aprót kicsikarni azzal, hogy pakolóhelyet vadásznak nekik. Majd esténként ennél a bárnál vitákat és sokszor késes verekedéseket is provokálnak egymás között, de az ott lakók szerint az utcai drogfogyasztás is általános látvány, mióta megjelentek, nem beszélve a koszról, amit hagynak maguk után. A petíció egyik aláírója azt mondta a sajtónak, hogy nem akarják bűnözőként beállítani ezeket az embereket, de meg kell oldani ezt a helyzetet, mert az elmúlt egy évben rettentően sokat romlott az életminőség a kerületben, és amellett, hogy már nem bírnak ilyen körülmények között élni, nem érzik magukat biztonságban sem a saját otthonukban. A bár teraszát pár hónapja már be tudták záratni az önkormányzattal, viszont ez nem oldotta meg a problémát, mert a menekültek azóta ugyanúgy a hely bejáratánál gyűlnek össze esténként, isznak, drogoznak, majd balhéznak.