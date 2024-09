Ideiglenes ellenőrzést vezet be valamennyi határán Németország + videó

Az osztrák kormány azonnal reagált. Egyrészt üdvözlik a lépést, hiszen így az Afrika felől érkező migránsokat végre kiszűrhetik a német határon is. Másfelől viszont kijelentették, egyetlen olyan migránst sem fogadnak be, akiket Ausztria felől érkezve nem engednek be Németországba.

Kiterjesztjük meglévő ideiglenes belső határellenőrzésünket az összes német szárazföldi határra. Ezt ma elrendeltem, és már tájékoztattam az Európai Uniót is. Ez az illegális migráció megállítását, valamint az iszlamista terror és a súlyos bűncselekmények által jelentett most már napi szintű veszély megelőzését szolgálja. Mindent megteszünk, hogy jobban védjük országunk lakosságát

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.