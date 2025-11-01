Húzós összegre rúg Franciaország legnagyobb műkincsrablása – a kár értéke 88 millió euró

Megosztás itt:

Közzétették a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit – közölte az MTI. A Louvre kirablása esetét feltáró jelentést a francia kormány hozta nyilvánosságra. A Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat "sürgősségi intézkedéseket" ígért az év végéig a múzeum környékének biztosítása érdekében.

Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban – mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után.

Nem mehet így tovább – szögezte le. A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek. A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

Fotó: Shutterstock