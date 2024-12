Huszonegy egyházi vezetőt emelt bíborosi rangra Ferenc pápa + videó

Megosztás itt:

Ferenc pápa október 6-án jelentette be, hogy 21 személlyel bővíti a bíborosi kollégium tagjait. Az új bíborosok között volt Német László korábbi belgrádi érsek is. A 68 éves pap így a katolikus egyház legszűkebb elitjének tagja lett. Ferenc pápa Angelo Acerbi érseket, Magyarország korábbi apostoli nunciusát is a bíborosok sorába emelte.

Német László 2004 és 2007 között a verbita rend magyarországi tartományfőnöki tisztségét töltötte be. 2006-2008 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt, majd XVI. Benedek pápa 2008. április 23-án nagybecskereki megyés püspökké nevezte ki. 2016-tól a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke. Ferenc pápa 2022. november 5-én nevezte ki belgrádi metropolita érsekké.