Húsz holland veszítette el állampolgárságát terrorizmus és nemzetbiztonsági aggályok miatt az elmúlt években

A miniszter szerint ez a szám valószínűleg emelkedni fog, mert jelenleg további 24 ügy van a bíróságok, és a legfelsőbb közigazgatási törvényszék szerepét betöltő államtanács előtt.

Hollandia 2017-ben hozta létre az állampolgárság megvonhatóságára vonatkozó szabályozást. A belső biztonság erősítését célzó törvény akkor is lehetővé teszi az állampolgárság visszavonását, ha az érintettel szemben indított jogi eljárás még nem fejeződött be. A holland állampolgárság csak abban az esetben vonható vissza, ha az illető más állampolgársággal is rendelkezik.

Az igazságügyi minisztérium eddig összesen 300 olyan személyt listázott, akik Hollandiából Szíriába és Irakba távoztak, hogy csatlakozzanak az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez, vagy a hozzá kapcsolódó csoportokhoz. Közülük 105-en életüket vesztették a helyi harcokban, 90-en pedig visszatértek Hollandiába. A többiek más országokban tartózkodnak, vagy Szíriában tartják őket fogva.

A holland államnak továbbá mintegy 300 Irakban vagy Szíriában tartózkodó gyermekről van tudomása, akiknek egyik vagy mindkét szülője holland állampolgár. A gyermekek közül eddig csak 80 tért vissza Hollandiába.

Kép: Shutterstock.