Humanitárius folyosót nyitnak és ingyen buszoztatják a menekülteket

Humanitárius folyosót nyit az ecuadori kormány a venezuelai menekülteknek, és ingyen buszoztatják őket a perui határig. Venezuelából az elmúlt hónapokban 600 ezren menekültek el, a többség Kolumbián és Ecuadoron keresztül Peruba próbál eljutni, de több tízezren érkeztek Brazíliába is. A brazil kormány kezdeményezte a Latin-amerikai Unió rendkívüli ülésének az összehívását a menekültválság miatt.

Buszokkal szállítják a venezuelai menekülteket Ecuadorból a perui határ irányába. Idén már 600 ezer venezuelai menekült el a gazdasági válság miatt. A többség a régió leggyorsabban fejlődő gazdaságába, Peruba próbál eljutni, még a hétvége előtt. Szombattól ugyanis nem lesz elég a személyi igazolvány a perui beutazáshoz, hanem útlevél kell majd, ami a venezuelaiak többségének nincs.

„Múlt hétvégén érkeztem meg az ecuadori határra, de muszáj volt tovább indulunk minél hamarabb, hogy ne kelljen útlevél az utazáshoz. Venezuelába nem megyek vissza, az öngyilkosság lenne” – mondta egy migráns.

Venezuela és Ecuador nem határos egymással. A menekülőknek még Kolumbián, vagy Brazílián is át kell kelniük. Ezt többnyire illegálisan teszik, mivel Kolumbiába és Brazíliába már most is csak útlevéllel utazhatnának.

Ecuador most humanitárius folyosót nyitott a migránsoknak. A perui fővárosba, Limába pedig folyamatosan érkeznek Ecuador felől a buszok. Sokakat a korábban emigrált családtagjai várnak.

„Azért jöttem el Peruba, mert a venezuelai szegénység egyszerűen elviselhetetlen. Valahogy el kell tartani a családomat, és gondoskodni kell a szüleimről, akik Venezuelában még a gyógyszerüket se tudják megvenni, mert hiánycikk” – érvelt egy migráns.

Venezuelával ellentétben Peru gazdasága a kétezres évek eleje óta átlag 4 százalékkal bővül évente és az országnak jól jön az új munkaerő.

„Mi itt Peruban nem vagyunk ellenségesek senkivel, nem üldözünk, nem utasítunk ki senkit, aki egy autoriter rendőrállamból menekül. Csak annyit szeretnénk, hogy mindenki hitelt érdemlően azonosítsa magát a határon” – mondta Mauro Medina, perui belügyminiszter.

Venezuelában 2014-ben kezdődött válság, amikor a nemzetközi olajárak csökkenése miatt fenntarthatatlanná vált a bőkezű szociális rendszer. Azóta 2 millióan hagyták el az országot. Az infláció jelenleg 65 ezer százalék, a helyi pénz, a bolivár legnagyobb címlete is kevesebbet ér, mint egy ugyanolyan nagyságú vécépapír lap.

Bírál az ENSZ

A venezuelai menekülteket befogadó országok segítésére kéri a nemzetközi közösséget az ENSZ, amely egyben bírálja, hogy Ecuador, Peru és Kolumbia is csak érvényes útlevéllel engedi be az érkezőket. Az új szabályozást egyébként ezek az országok a menekültválság miatt vezették be nemrég. Az ENSZ legfrissebb adatai szerint 2015 óta kétmillió-háromszázezer venezuelai hagyta el országát a súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány miatt.