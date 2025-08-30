Keresés

Hszi Csin-ping: a második világháborút követő legfontosabb intézkedés az ENSZ megalapítása volt

2025. augusztus 30., szombat 14:15 | Mti
ENSZ Hszi Csin-ping

A második világháború lezárását követően a nemzetközi közösség legfontosabb intézkedése az ENSZ megalapítása volt - hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai államfő szombaton az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban, ahol António Guterres ENSZ-főtitkárt fogadta, aki a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójára érkezett Kínába.

  Hszi Csin-ping: a második világháborút követő legfontosabb intézkedés az ENSZ megalapítása volt

A kínai elnök emlékeztetett: idén van az antifasiszta koalíció teljes győzelmével végződő második világháború és az ENSZ megalapításának 80. évfordulója.

Kijelentette: a történelem tanulsága, hogy a világot fenyegető kihívásokra csak a nemzetközi összefogás és a multilateralizmus adhat választ. Hangsúlyozta: meg kell őrizni az ENSZ alapításának szellemiségét, erősíteni kell az Alapokmány céljai és elvei iránti elkötelezettséget, és biztosítani kell, hogy a világszervezet a megváltozott körülmények között is tekintélyes, cselekvőképes fóruma maradjon a nemzetközi együttműködésnek.

Hszi elmondta, hogy

Kína "örökké" az ENSZ megbízható partnere marad. Hozzátette: Peking kész tovább mélyíteni együttműködését a világszervezettel, támogatja annak központi szerepét a nemzetközi ügyekben, és kész közösen felelősséget vállalni a világ békéjének megőrzéséért és a fejlődés előmozdításáért. 

Guterres megköszönte Kína következetes és határozott támogatását az ENSZ iránt. Rámutatott, hogy a multilateralizmus, a nemzetközi jog és a világszervezet tekintélye komoly kihívásokkal néz szembe, miközben a nemzetközi kormányzási rendszer átalakításra szorul. Hozzátette: különösen időszerű most visszanyúlni az ENSZ nyolcvan évvel ezelőtti alapításának szellemiségéhez és értékeihez.

Az ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy Kína fontos szerepet játszott a nemzetközi jog védelmében, és a multilateralizmus egyik pillérévé vált.

Közölte: a világszervezet kész erősíteni együttműködését Pekinggel az ENSZ Alapokmányának védelmében, a fejlődő országok képviseletének bővítésében és a világ sokpólusúvá tételében. Hozzátette: a feleknek a globális kormányzás reformja, a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás terén is szorosabbra kell vonniuk együttműködésüket.

Hszi Csin-ping beszélt arról is, hogy a világ átalakulóban lévő rendjében Kína stabilitást és kiszámíthatóságot nyújt. Közölte: Peking a fejlődés új útjaival új lehetőségeket kíván adni a világnak: az emberiség közös jövőjének építésével, a három globális kezdeményezés végrehajtásával és az Egy övezet, egy út program erősítésével a közös jövő megteremtéséért - fogalmazott.

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

 Anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Bátkán, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

