Hová tűnik a magyar gazdák pénze? Nagy István megmondta: nem lehet hagyni az ilyen intézkedéseket

Nagy István agrárminiszter rendkívül éles hangvételű nyilatkozatot tett Brüsszelben, miután a tagországok agrárminisztereinek kétnapos tanácsülését követően magyar újságíróknak beszélt. A miniszter szerint az Európai Bizottság egy olyan agrárpolitikát erőltetne rá a tagállamokra, ami rendkívül súlyos és hátrányos hatásokkal járna a magyar gazdákra nézve is.

A vita középpontjában a 2027 utáni hétéves uniós költségvetés áll, amelyben az Európai Bizottság az agrártámogatások kifizetését politikai feltételekhez kötné. Nagy István kiemelte, hogy a bizottság nem érti a gazdák működését, és a javaslat, amit a gazdatársadalom torkán le kívánnak nyomni, hatalmas negatív hatásokat válthat ki. A miniszter szerint a rendelkezésre álló források megoszlása a vita igazi tétje: a pénz Ukrajnába megy, vagy pedig itt marad az Európai Unióban?

Kevesebb pénz, több veszély

A miniszter elmondta, a jelenleg „jól bevált” közös agrárpolitika költségvetését és szerkezetét gyökeresen át akarják formálni. A tervezett intézkedések szerint húsz százalékkal kevesebb forrás jutna a magyar gazdáknak, ami az inflációs hatással együtt „még szörnyűbb és még negatívabb” eredménnyel járna.

A politikai feltételekhez kötött támogatások szintén problémásak, mivel ez „megversenyeztetné” egymással a politikai célokat. A nehéz döntéseket, miszerint a forrásokat a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására vagy agrártámogatásokra fordítsák, a tagországok szintjére tolnák, ami szintén hátrányos helyzetet teremtene.

Ukrajna és az EU jövője

Nagy István szerint az agrárpolitika átalakításának valódi célja, hogy elfedjék: kevesebb lesz a büdzsé, és az uniós forrásokat Ukrajnába kívánják átcsoportosítani. Hozzátette, az intézkedések azt segítik elő, hogy Ukrajna minden felkészülés nélkül, minél hamarabb az Európai Unió tagja lehessen. A miniszter idézte Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter korábbi kijelentését, miszerint ha ilyen állapotban felveszik Ukrajnát, az az Európai Unió végét fogja jelenteni, mivel az ukrán mezőgazdaság és élelmiszeripar nem áll készen az uniós szabályok betartására.

A miniszter megismételte, hogy az Európai Unió érdekeit kellene védeni, különösen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének. Nagy István szerint a felelőtlen brüsszeli politizálás veszélyezteti az EU versenyképességét, jövőképét és a tagállamok biztonságát.

A magyar gazdák védelme

Nagy István arról is beszélt, hogy Magyarország ellenzi mind a Mercosur, mind az Ukrajnával tervezett szabadkereskedelmi megállapodást, mivel ezek óriási veszélyt jelentenek a magyar agráriumra és az európai belső piacokra. A miniszter kijelentette: Magyarország továbbra is zárva tartja a határát Ukrajnával szemben, ameddig nem születik egy biztonságos és fenntartható megállapodás.

