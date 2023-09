Horvátország új befogadóközpontot hozna létre, a helyiek tüntetésbe kezdtek

Megosztás itt:

Az újság néhány nappal korábban helyi értesülések alapján írt a készülő tervről, amelyet később a horvát belügyminisztérium megerősített. A helyi lakosok a cikk megjelenése után azonnal tiltakozásba kezdetek: petíciót indítottak, és kisebb tüntetést is szerveztek a közeli Krnjak járásban.

Károlyváros megye és a Dugi Dollal szomszédos két járás képviselői ezért hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes tárcától. Bozinovic kedden látogatott el a megyében fekvő, azzal azonos nevű Károlyvárosba, ahol találkozott az önkormányzatok vezetőivel.

A tárcavezető a sajtónak úgy nyilatkozott: jelentősen megnőtt az Európára nehezedő migrációs nyomás, ebben a pillanatban is milliók vannak mozgásban Észak-Afrika és Törökország felé. "Mindez pedig hatással van Horvátországra is, a probléma pedig évekig nem fog megoldódni, erről alapos vita folyik uniós szinten is" - hangsúlyozta.

Mivel a nyugat-balkáni migrációs útvonalon Károlyváros megye a leginkább érintett, a volt laktanyát alakítanák át regisztrációs és befogadóközponttá, hogy tehermentesítsék a helyi rendőrállomásokat és a környező városközpontokat - magyarázta Bozinovic.

Rámutatott, hogy a központ létrehozásához uniós támogatást kértek, és más megyékben, Sziszek-Monoszlóban és Bród-Szávamentében is terveznek hasonló létesítményeket.

"Az Európai Uniónak kellene ezt finanszíroznia, és reméljük, hogy fogja, mert ez az ő érdeke is" - mondta.

A legtöbb migráns Bosznia-Hercegovinából érkezik Horvátországba.

Borítókép: Migránsok a bosnyák-horvát határon/Anadolu Ajansi