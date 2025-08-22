Keresés

Külföld

Hortay Olivér - Politikai nyomásgyakorlás a Barátság kőolajvezeték ismételt megtámadása + videó

2025. augusztus 22., péntek 12:26 | Hír TV

Hortay Olivér szerint,nem véletlen, hogy a héten már harmadjára éri támadás a kőolajvezetéket, Orbán Viktor ugyanis nem írta alá az ukrán uniós csatlakozást sürgető dokumentumot. A szakértő szerint Kijev így próbálja kizsarolni, hogy magyarország támogassa Uniós törekvéseit.

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

 Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

 Az ukránok ismét megtámadták a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor pedig Trump segítségét kérte! Az amerikai elnök válaszával kiállt a magyarok mellett, miközben a kárpátaljai rakétatámadások árnyékában a háború fenyegetése mind közelebb ér. Kattints, és tudd meg, mit üzent Trump, és miért kulcsfontosságú a béke most.
