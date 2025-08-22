Hortay Olivér - Politikai nyomásgyakorlás a Barátság kőolajvezeték ismételt megtámadása + videó

RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

A Barátság kőolajvezeték újabb támadása, Ukrajna nyugati szövetsége és az amerikai terjeszkedés a Kaukázusban fenyegeti Európa energiaellátását. Mi indítja el a láncreakciót, és milyen következményekkel jár? Nézd meg a videót, és tudd meg!

Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó A férfit, aki állítólag az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, a német ügyészség által kiadott elfogatóparancs alapján vették őrizetbe.

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.