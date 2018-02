Horogkereszttel csúfították el a tel-avivi lengyel követséget

Horogkeresztek, trágár feliratok a lengyel nagykövetség kapuján és hirdetőtábláján Tel-Avivban: az izraeli rendőrség keresi az elkövetőket, akik feltehetően a lengyel holokauszttörvény és a lengyel kormányfő hétvégi nyilatkozata miatt firkálták össze a külképviseletet.

„Azt mondani, hogy népünk együttműködött a nácikkal, az újabb mélypont” – így reagált vasárnap az izraeli elnök Jeruzsálemben a lengyel kormányfő szavaira, miszerint zsidók is együttműködtek a német nemzetiszocialista rezsimmel.

„Összefogunk, kéz a kézben harcolunk ez ellen. Keményen ki kell állni azon testvéreink mellett, akiket a Soá alatt gyilkoltak meg. De ma, jobban, mint korábban, dolgoznunk kell azon, hogy tanítsunk arról a sötét korszakról a világnak, még néhány vezetőnek is” – hangsúlyozta Reuven Rivlin izraeli elnök.

A lengyel kormányfő szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián újságírói kérdésre beszélt az új lengyel holokauszttörvénnyel kapcsolatban. A jogszabály értelmében hároméves börtönnel büntethető az, aki nem náci, hanem lengyel megsemmisítő táborokról beszél.

„Rendkívül fontos megérteni, hogy természetesen nem lesz büntethető az, ha valaki azt mondja, hogy lengyelek is voltak az elkövetők között, éppúgy, ahogy voltak zsidó elkövetők, orosz elkövetők és ukránok is, nem csak németek. A lengyel nagykövetségeknek 2017-ben 160-szor kellett reagálniuk a lengyel haláltáborok kifejezés miatt, lengyel koncentrációs táborok miatt. Hölgyeim és uraim, nem voltak lengyel haláltáborok, nem voltak lengyel megsemmisítő táborok. Német haláltáborok voltak” – válaszolta újságírói kérdésre Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

Izrael szerint a lengyelek felelősségét megkérdőjelező jogszabály holokauszttagadás. „A lengyel miniszterelnöknek itt, a müncheni konferencián tett kijelentései felháborítóak. Történelmünk megértésének hiányáról, a népünk tragédiájával szembeni érzéketlenségről tanúskodik. Beszélni fogok vele erről” – üzente Benjamin Netanjahu.

A beszélgetés telefonon történt meg, a két politikus abban is megegyezett, hogy a továbbiakban is konzultálnak a második világháború vitás történelmi kérdéseiről. A lengyel törvényt a varsói törvényhozás már megszavazta, és bár az államfő is támogatja a változtatásokat, az aláírás előtt, a kritikák hatására Andrzej Duda elnök még kikérte az alkotmánybíróság véleményét.