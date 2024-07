Honnan jöttek a románok, hová mentek a dákok?

Hogy a magyar olvasó is megértse azt a horderejű változást, amelyet a Dan Alexe könyveiben (merthogy többet is írt e témában) felvázolt elmélet előirányoz a román történelemszemlélet és a román emberek tömegei számára, ezt ahhoz tudnánk hasonlítani, mintha valaki azzal állna elő, hogy valójában nem is Ázsia belsejéből érkeztünk a Kárpát-medencébe, hanem a Skandináv-félszigetről.

Your browser does not support the video tag.