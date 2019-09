Hongkongi diákok élőláncot alkotva demonstráltak hétfőn

A babaváró támogatások közel felét lakásvásárlásra igénylik a Duna House hitelcentruma adatai alapján. Ma délután négy órakor lejár az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az októberi önkormányzati választásra. Az ajánlóívek leadása után sorsolják ki a helyi választási bizottságok, hogy az október 13-ai önkormányzati választáson milyen sorrendben követik egymást a polgármesterjelöltek a szavazólapokon. A testületek a sorsolás módjáról szabadon határozhatnak. Az alkalmatlanságban vetélkednek az ellenzéki főpolgármester-jelöltek - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője a Hír TV Nyolcas című műsorában. Kocsis Máté hozzátette: az önkormányzati választás tétje az, hogy kikre bízzák rá az emberek az otthonainkat. A KDNP önkormányzati választásokon induló jelöltjei a kereszténydemokrata értékrend iránti elkötelezettségükkel hozzájárulhatnak a nemzeti függetlenség megerősítéséhez - közölte a kisebbik kormánypárt. Stadionépítés helyett az egészségügyi ellátást fejlesztő beruházásokra lenne szükség Budapesten - mondta Karácsony Gergely. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt közölte: kampányában aláírásokat gyűjtenek a stadionépítési láz megállítására. Karácsony Gergely egyszerűen nem ismeri Budapestet, folyton eltéved, ezért nem szabad rábízni a nemzet fővárosát - mondta Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke. A zuglói önkormányzatnak egyetlen forint hitele sincs, a fizetőparkolás pedig napi egymillió forintos nyereséggel működik - közölte a XIV. kerület polgármesteri hivatala. Az LMP szerint a kormánynak rendeznie kell a gyógypedagógusok bérezését - közölte Ungár Péter, a párt országgyűlési képviselője. A Magyar multi program a kis- és középvállalkozások megerősítését célozza - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás kiemelte: a kormány célja, hogy a magyar gazdaság növekedésének üteme a következő években is legalább két százalékponttal haladja meg az európai uniós átlagot. Tavaly 109 vállalkozás gyártott sört Magyarországon. Az ágazat forgalma az előző évihez képest 14,4 százalékkal nőtt, a profit pedig a 24-szeresére ugrott - olvasható a Világgazdaságban. A magyar agrárgazdaság az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, termelékenysége és jövedelmezősége is nagymértékben emelkedett - mondta el Nagy István agrárminiszter. Több mint 310 milliárd forinttal támogatta tavaly az állam adó- és járulékkedvezmény formájában a legális keretek között dolgozó és gyermeket nevelő szülőket - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert kiemelte az adókedvezménynek köszönhetően átlagosan 310 ezer forint adót spóroltak a gyermekes családok tavaly. A magyar gazdaság érdeke, hogy az egyetemek tudományos, kutatási eredményei mielőbb hasznosuljanak, ezzel a gazdasági fejlődést és innovációt erősítsék - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Svédországban megváltozott a közhangulat a bevándorlás megítélésében, a kérdés az, hogy ez mennyiben befolyásolja majd a politikai felállást - mondta Flamm László történész, Svédország-szakértő az M1-en. A gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse is, a gyermekvállalás pedig a közösség szolgálata - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Zselízen. Ünnepélyesen megnyitotta a 2019–2020-as tanévet a négy kárpátaljai református líceum Nagydobronyban, ahol átadták a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával felújított és kibővített helyi líceumot. Újabb 50 migránst vett fedélzetére egy gumicsónakból az Ocean Viking hajó Líbiánál - közölte a dpa német hírügynökség. Ismét egyre többen igyekeznek az EU belső területei felé a balkáni migrációs útvonalon, a görög kormány pedig a Törökországból érkezők számának növekedése miatt az EU-Törökország megállapodás reformját sürgeti - írta a Welt am Sonntag. A georgiai parlament bizalmat szavazott az eddigi belügyminiszter, Georgij Gaharija vezette új kormánynak. A tárgyalások az afganisztáni tálibokkal „jelenleg halottak” - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Megkezdte a közös járőrözést az amerikai és a török hadsereg Szíria északkeleti térségében, ahol biztonsági övezetet terveznek kialakítani. Mark Sanford személyében újabb republikánus politikus indul az amerikai elnökjelöltségért. Több százan tiltakoztak Mexikóvárosban a nők elleni erőszak ellen. Magát robbantotta fel egy öngyilkos merénylő a Fülöp-szigeteken, miközben egy katonai egységre akart csapást mérni. Több ezer diák alkotott több helyen élőláncot Hongkongban. Egy ember meghalt és több mint hatvanan megsérültek, miután erős földrengés pusztított a Kína délnyugati részén fekvő Szecsuan tartományban - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Tájfun csapott le Tokió környékére, milliók maradtak áram nélkül. Holttestet találtak egy felborult autó alatt Csepelen - közölte a BRFK. Oszlopnak ütközött egy autó Tiszadadán, a balesetben egy ember a helyszínen meghalt, további három megsérült - közölte a rendőrség. Egy nemzetközi gyakorlat miatt ismét katonai konvoj közlekedik majd több forgalmas útszakaszon ma - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az erdélyi és a felvidéki magyarság is élőben láthatja a Magyarország-Szlovákia labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést az M4 Sporton. Gulyás Michelle és Kardos Bence a 12., Kovács Sarolta és Regős Gergely pedig a 15. helyen végzett vegyes váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Jani Réka Luca elveszítette a döntőt a Zágrábban rendezett salakpályás női tenisztornán.